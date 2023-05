Les Athénéennes, un festival de musique qui s'intéresse au cinéma

Les Athénéennes, un festival qui décloisonne les genres musicaux, aura lieu du 1er au 10 juin à Genève. Cette 12e édition rendra hommage en musique au cinéma. La venue de John Malkovich est l'un des points forts du festival.

L'acteur américain lira un texte de l'écrivain argentin Ernesto Sabato. Il sera accompagné par un concerto pour piano de Schnittkle. Autre événement marquant: le violoncelliste Victor Julien Laferrière dirigera l'Orchestre Consuelo qui jouera des œuvres entendues dans des films célèbres, de Beethoven à Pärt en passant par Wagner.

L'Ensemble Jupiter proposera une compilation d'œuvres baroques associées au cinéma. La musique ancienne a inspiré de nombreux réalisateurs, dont Stanley Kubrick dans 'Barry Lyndon' et Sofia Coppola avec 'Marie-Antoinette'. Il y aura aussi pour la première fois un ciné concert avec des dessins animés de Tex Avery accompagnés par l'Orchestre de chambre de Genève.

'West Side Story'

Côté jazz, l'harmoniciste genevois Grégoire Maret présentera en avant-première son nouveau disque 'Ennio', un hommage au compositeur de musique de film Ennio Morricone. Et de retour à Genève, le Amazing Keystone Big Band, en compagnie de la chanteuse Neïma Naouri, revisitera 'West Side Story'.

Enfin, le Lemanic Modern Ensemble proposera des oeuvres de Ravel, Benjamin et Stravinski. L'arrangement du compositeur Luis Naón de 'L'Alborada del Gracioso', de Ravel, sera interprété en création mondiale.

Cette 12e édition investira la salle de l'Alhambra et le Temple de la Madeleine. L'AlhamBar se transformera pour l'occasion en lieu de musique et de rencontre pour les festivaliers et les artistes.

www.lesatheneennes.ch

/ATS