Les Journées du Théâtre Suisse sur les scènes fribourgeoises

Le canton de Fribourg va se transformer en une gigantesque scène de théâtre pendant cinq jours. Les salles de théâtre fribourgeoises accueillent du 31 mai au 4 juin les Journées du Théâtre Suisse, qui fêtent cette année leurs dix ans d'existence.

Les pièces sélectionnées pourront être vues dans les salles Equilibre à Fribourg et Nuithonie à Villars-sur-Glâne, au Théâtre des Osses à Givisiez, au Bicubic de Romont et au CO2 de Bulle.

Julie Paucker, directrice artistique de ces Journées, a choisi sept productions théâtrales qui viennent de toute la Suisse et qui se distinguent 'par leur intérêt politique et esthétique', a-t-elle expliqué mercredi lors d'une conférence de presse à Fribourg et en ligne.

Le public fribourgeois pourra découvrir trois spectacles romands: 'The Game of Nibelungen', avec Laura Gambarini et Manu Moser (Cie du Botte de Cul): en langue originale et avec ce qui lui tombe sous la main dans la salle de classe où elle règne en maîtresse, Laura Gambarini retrace l'épopée ensanglantée des Nibelungen, pilier médiéval de littérature germanophone. Même si le spectateur ne parle pas allemand, son théâtre d'objet gesticulé saura vaincre toutes les barrières linguistiques.

Danseuse étoile et poète

'Rendez-vous' d'Eugénie Rebetez (Théâtre du Jura, Tanzhaus Zürich et Grütli à Genève): dans ce spectacle, la chorégraphe, danseuse, humoriste et chanteuse invite sur scène six artistes. Une adolescente qui rêve de devenir danseuse étoile, un chanteur-poète aveugle depuis sa naissance, une comédienne âgée qui ne veut pas encore quitter la lumière des projecteurs ou une personne de son entourage proche qui vit à Genève.

'Biais aller-retour', de la compagnie Don't Stop Me Now (Théâtre genevois Am Stram Gram): un biais aller-retour comme un 'billet'? Le titre du spectacle est plutôt en lien avec les 'biais cognitifs', ces raccourcis que prend le cerveau pour prendre des décisions sans tenir compte de toutes les données d'un problème. Mais ce spectacle, c'est d'abord l'histoire d'un petit garçon, Mathieu, qui se pose plein de questions.

Trois spectacles en allemand : 'EWS - Der einzige Politthriller der Schweiz' (Eveline Widmer-Schlumpf (EWS) - L'unique thriller politique de Suisse) de Piet Baumgartner et Julia Reichert (Theater Neumarkt Zurich): la Suisse n'avait encore jamais vu ça. Eveline Widmer-Schlumpf élimine Christoph Blocher et devient la sixième femme à entrer au Conseil fédéral.

Cette élection divise son parti et la Suisse. Les femmes jubilent, la droite jure, la gauche célèbre la bourgeoise. Elle devient la Suissesse de l'année, abolit le secret bancaire, arrête le cinéaste Roman Polanski et sauve l'UBS.

Squelettes pygmées

'Ödipus Tyrann' de Sophocle de Nicolas Stemann (Schauspielhaus Zurich): dans une nouvelle version d''Œdipe roi', où deux femmes jouent tous les rôles, le metteur en scène montre le parallèle entre la tragédie grecque antique et la catastrophe climatique qui se profile actuellement.

'The Ghosts Are Returning' d'un collectif d'artistes de Suisse, du Congo et d'Allemagne, le Group 50:50. Ils racontent, dans un spectacle qui tourne sur les scènes germaniques européennes et à la Kaserne de Bâle, l'histoire de sept 'squelettes pygmées' ramenés du Congo à Genève par un médecin suisse dans les années 1950.

Enfin une proposition en italien: Le relazioni pericolose (d'après Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos) de Carmelo Rifici du Lugano Arte e Cultura (LAC). En conservant la structure épistolaire dans le spectacle, 'le désir de Carmelo Rifici était de faire ressortir la violence et le potentiel guerrier de ces lettres', commente Livia Rossi, avec qui il a adapté le texte: 'plutôt que de la psychologie, il veut faire émerger des idéologies'.

Des promenades artistiques sont encore prévues dans la Cité des Zähringen, emmenées par Soya the Cow, incarnée par l''acteur activiste' Daniel Hellmann, autour du thème de l'alimentation durable.

L'ancienne metteure en scène du Schauspielhaus Barbara Frey fera le déplacement à Fribourg pour le vernissage du nouvel ouvrage de 'MIMOS – Annuaire suisse des arts de la scène', qui lui est consacré, à titre de lauréate du 'Grand Prix suisse des arts de la scène/Anneau Hans Reinhart 2022'.

Des tables rondes, des ateliers, des films ainsi que des interventions artistiques sont également prévus, placés sous le signe du thème 'mutation et renouveau'. Le programme sera connu fin avril.

Les Journées du Théâtre Suisse sont nées dans la foulée des Prix suisses du théâtre, décernés par l'Office fédéral de la culture.

www.journees-theatre-suisse.ch

