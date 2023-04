Les Schtroumpfs envahissent le Château de Saint-Maurice (VS)

Le Château de Saint-Maurice (VS) ouvre ses portes samedi sur une exposition consacrée aux Schtroumpfs, à l'occasion des 65 ans de leur création. Le public est invité à s'immiscer de manière ludique et didactique dans l'univers des mythiques lutins bleus.

A voir jusqu'au 19 novembre et destinée autant aux familles qu'aux fans, l'exposition a été spécialement imaginée par et pour le Château de Saint-Maurice. Des documents historiques, une galerie de portraits, des projections et des collections de figurines permettront au public d'explorer le monde des Schtroumpfs, bien au-delà de leurs seuls récits dessinés.

Une expo '100% Schtroumpfs'

'Le monde des Schtroumpfs est un monde infini qui a démarré par la bande dessinée, mais qui a très vite basculé dans d'autres domaines artistiques avec des figurines, des jeux vidéo ou encore de la musique', souligne Philippe Duvanel, directeur du château de Saint-Maurice et commissaire de l'exposition, interrogé par Keystone-ATS.

La visite se veut interactive et ludique grâce à des ateliers de dessin, des jeux et une grande bibliothèque '100% Schtroumpfs' installée dans les combles du château.

En outre, une trentaine d'élèves de la filière graphiste de l'Ecole de design et Haute école d'art du Valais (EDHEA) ont été invités à poser un regard nouveau sur ces personnages, devenus de véritables icônes de la pop culture. Les figurines de taille réelle ainsi revisitées sur le thème des métiers, connus ou imaginaires, seront également exposées jusqu'en novembre.

Déclinaisons infinies

Nés du trait de génie de l'auteur belge Peyo, les Schtroumpfs ont fait leur entrée en octobre 1958 dans le journal Spirou comme personnages secondaires et dans la série moyenâgeuse Johan et Pirlouit.

'L'histoire des Schtroumpfs est atypique et singulière car elle incarne les aventures d'une collectivité. C'est aussi l'invention formidable de petits personnages, mais aussi d'un langage, de coutumes, d'une société égalitaire qui vit sans argent et de manière autonome mais où chacun a sa personnalité forte et son caractère bien trempé', souligne Philippe Duvanel.

Depuis leur création, plus de 40 albums, 400 épisodes de dessins animés, 5 films et plus de 100 millions de figurines leur ont été consacrés.

Stars depuis 65 ans

'C'est un succès planétaire qui ne se dément pas. La passion des Schtroumpfs se transmet de génération en génération et je ne vois aucune raison à ce que cela s'arrête', estime José Grandmont, collaborateur historique de Peyo et invité à Saint-Maurice pour le vernissage de l'exposition.

'Les Schtroumpfs ont 65 ans et ils n'ont quasiment pas changé. Pourquoi alors un tel succès sur la durée ? Est-ce dû à leur langage que les lecteurs s'amusent à imiter ? A leur couleur bleue qui permet aux personnes de toutes les origines de s'identifier ? Ou à leur sens de la communauté et la solidarité ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de recette magique à ce succès, et c'est tant mieux', relève José Grandmont.

