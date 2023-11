Les Schtroumpfs ont attiré la foule au Château de St-Maurice (VS)

L'exposition sur les Schtroumpfs organisée depuis le mois d'avril au Château de St-Maurice (VS) a battu des records de fréquentation: elle a attiré 38'400 visiteurs en sept mois. C'est le triple de la fréquentation habituelle, se félicite dimanche le musée agaunois.

Cette exposition célébrait les 65 ans de la création des Schroumpfs par l'auteur belge Peyo. Destinée autant aux familles qu'aux fans, elle a attiré un public âgé de 18 mois à 92 ans et venu de toute la Suisse romande, mais aussi de Suisse alémanique, du Tessin et de l'étranger, ajoute le Château.

Les Schtroumpfs ont fait leur entrée en octobre 1958 dans le journal Spirou comme personnages secondaires et dans la série moyenâgeuse Johan et Pirlouit. Depuis lors, plus de 40 albums, 400 épisodes de dessins animés, cinq films et plus de 100 millions de figurines leur ont été consacrés.

Le musée valaisan rouvrira ses portes le 6 avril prochain pour une exposition consacrée à l'oeuvre du Genevois Zep, 'l'un des créateurs suisses les plus doués de sa génération'. Cet événement 'fera voyager petits et grands dans un vaste, sensible et très vibrant univers d’humour, de poésie et, bien évidemment, de narration dessinée', ajoute le musée.

/ATS