Les acteurs de Friends « totalement effondrés »

Les acteurs de la série Friends ont expliqué lundi être 'totalement effondrés' après la mort du comédien Matthew Perry. Il incarnait leur camarade 'Chandler' dans cette série culte.

'Nous sommes tous totalement effondrés par la perte de Matthew', ont expliqué Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer dans un communiqué commun, leur première prise de parole depuis le décès survenu samedi. 'Nous étions plus que de simples collègues de tournage. Nous sommes une famille.'

L'acteur est mort à l'âge de 54 ans. Il a été retrouvé inconscient samedi par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Depuis ce coup de tonnerre, ses compagnons de 'Friends' avaient gardé le silence.

'Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte insondable', ont-ils expliqué dans leur communiqué. 'Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l'aimaient dans le monde entier.'

Phénomène culturel

Matthew Perry luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool. La cause de son décès n'est pas encore connue. Sa mort inattendue a suscité une pluie d'hommages, allant de grandes figures de Hollywood au Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Véritable phénomène culturel, Friends a marqué une génération de téléspectateurs. Elle raconte les péripéties d'une bande de joyeux copains - Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler - à New York, émaillées de relations amoureuses dont entre Monica et Chandler et l'interminable saga entre Rachel et Ross.

/ATS