Les artistes suisses bien représentés au Montreux Comedy Festival

Le Montreux Comedy Festival est de retour. Sa 33e édition a lieu du 23 novembre au 3 décembre dans la ville de la Riviera vaudoise. Le gala inaugural sera animé par un habitué des lieux: le Français Oldelaf. La manifestation fait la part belle aux artistes suisses.

Une fois n'est pas coutume, le spectacle des deux premières soirées, écrit et mis en scène par Oldelaf, sera humoristique et musical, le maître de cérémonie maniant les deux disciplines. Baptisé 'Comedian Rhapsody', il 'tentera de rendre à cette scène de Montreux (l'Auditorium Stravinski, ndlr) qui a vu défiler les plus grandes stars du jazz et de la pop tout le prestige qui chaque année est terni par des humoristes sans vergogne', annonce le festival.

Accompagné par son groupe rock, d'un quatuor à cordes et d'un ensemble de douze chanteurs et chanteuses romandes dirigées par la cheffe de chœur Céline Grandjean, Oldelaf rendra hommage à Freddie Mercury. Il sera épaulé par une quinzaine d'hôtes, dont Alex Vizorek, Antonia de Rendinger, Arnaud Tsamere, Les Coquettes, Simon Astier, Guillaume Bats, Carmen Maria Vega, Pascal Vincent et Maria Dolores.

Quatre autres galas sont au programme: le gala stand-up par Jason Brokerss (25, 26 et 27 novembre), 'La piste aux étoiles' par Bérengère Krief (28-29 novembre), 'Mon premier Montreux' par Baptiste Lecaplain (30 novembre et 1er décembre) et 'Montreux, gloire et beauté' par Elodie Poux (2-3 décembre). Certains galas seront diffusés par la RTS, partenaire de l'événement, a posteriori.

Talents d'Afrique francophone

En tout, plus de 80 humoristes monteront sur scène durant les dix jours du festival. La scène helvétique bénéficiera d'une présence 'accrue', avec dix noms: Thibaud Agoston, Julie Conti, Renaud de Vargas, Nadim Kayne, Alexandre Kominek, Yann Marguet, Chris Mukuna, Charles Nouveau, Pascal Vincent et Thomas Wiesel.

Le Montreux Comedy Festival a convié des talents venus de l'autre côté de la Méditerranée. Les trois gagnants des deux saisons du concours 'Mon premier Montreux' qui s'est déroulé dans neuf pays d'Afrique francophone 2022 seront présents sur les bords du Léman. Il s'agit de Bappa Oumar (Guinée), Mister Keke (Gabon) et Venance Jappe (Bénin).

Après avoir atteint la barre record des 15'000 entrées l'année dernière, la fréquentation devrait encore augmenter lors de cette 33e cuvée. Plus de 20'000 personnes sont attendues. La durée de la manifestation a été étendue par rapport aux autres éditions et le nombre de représentations et d'artistes est plus élevé.

/ATS