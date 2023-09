Les bibliothèques de Suisse ont retrouvé leur public après le Covid

En partie fermées durant le Covid, les bibliothèques de Suisse ont retrouvé leur public en 2022, avec près de 38 millions d'entrées, soit une hausse de 28% par rapport à 2021. Outre les prêts de livres, les activités organisées rencontrent un grand succès.

En moyenne, une bibliothèque a comptabilisé 25'600 entrées dans l'année, contre 20'000 en 2021, a indiqué mardi dans un communiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le pays compte 1480 bibliothèques accessibles au public, un chiffre en très légère baisse par rapport à 2021 (1486).

En 2022, les bibliothèques ont prêté 40 millions de livres et autres médias physiques. Ce chiffre est lui resté stable par rapport à l'année précédente. Durant la pandémie, les bibliothèques ont mis en place des systèmes de 'click & collect' qui ont permis au public de continuer à emprunter des livres, relève la responsable de la statistique, Laurène Stauffer, interrogée par Keystone-ATS.

Les activités organisées par les bibliothèques ont à nouveau attiré beaucoup de monde. En 2022, l'OFS a dénombré plus de 68'000 manifestations, visites guidées, cours et formations. Cela représente une hausse de plus de 42% par rapport à 2021. Le public de ces événements a augmenté de plus de 54% en un an, pour atteindre près de 1,3 million de personnes.

Une statistique complète sur les bibliothèques de Suisse a été réalisée pour la première fois en 2021 (sur l'année 2020). Une comparaison avec les chiffres récoltés précédemment n'est ainsi pas possible.

/ATS