Les derniers Beatles reprennent « Let It Be » pour Dolly Parton

Les deux Beatles encore vivants, Paul McCartney et Ringo Starr, jouent une reprise de leur célébrissime 'Let It Be' sur le prochain album de la mégastar américaine de la country Dolly Parton, a annoncé vendredi la musicienne de 77 ans.

La chanteuse sortira le 17 novembre son 49e disque, 'Rockstar', composé de neuf titres originaux et 21 reprises de morceaux rock et pop, dont 'Let It Be', selon un communiqué sur son site officiel qui offre en avant-première l'enregistrement en streaming de la fameuse composition reprise des Beatles.

'Quoi de mieux que de chanter +Let It Be+ avec Paul McCartney qui non seulement l'a écrit mais l'a joué aussi au piano ?! Encore mieux quand Ringo Starr s'est joint à la batterie, Peter Framton à la guitare et Mick Fleetwood aux percussions', s'est réjouie Dolly Parton sur son site, après que les médias spécialisés Billboard et Variety eurent révélé l'information vendredi.

'Sérieusement: comment faire mieux? Merci les gars!', a ajouté Parton en saluant aussi le Britannique Mick Fleetwood, 76 ans, batteur et cofondateur du groupe de rock Fleetwood Mac et l'Américano-britannique Peter Framton, 73 ans.

Rares retrouvailles

D'après Billboard, réunir Paul McCartney, 81 ans, et Ringo Starr, 83 ans, pour une reprise enlevée d'un titre de leur groupe mythique est un exploit. Les deux anciens Beatles se retrouvent en effet rarement: en 2020 sur un morceau de Starr et en 2019 lors d'un concert de McCartney.

Le morceau 'Let It Be' est tiré de l'album éponyme de mai 1970, dernier opus des 'quatre garçons dans le vent' qui avaient annoncé leur séparation le 10 avril de la même année. Les dix ans de carrière commune de Paul McCartney, John Lennon (assassiné en décembre 1980 à 40 ans), George Harrison (décédé en novembre 2001 à 58 ans) et Ringo Starr ont changé l'histoire de la musique, avec une douzaine d'albums bestsellers vendus à près d'un milliard d'unités et plusieurs films.

3000 titres

Le disque 'Rockstar', avec ses 30 titres originaux et reprises par Dolly Parton, marque selon Billboard l'entrée dans le rock de ce 'trésor national' de la country, née dans un milieu pauvre du Tennessee. Avec 3000 titres et 100 millions de disques vendus, elle est entrée en novembre au Rock and Roll Hall of Fame, panthéon américain du rock et de la musique populaire.

Sur 'Rockstar', Parton a invité entre autres Elton John, Sting, John Fogerty, Pat Benatar, Lizzo, Steven Tyler d'Aerosmith ou Simon LeBon de Duran Duran. Elle a aussi déjà diffusé en avant-première sur son site des reprises de Queen ('We Will Rock You'/'We Are the Champions').

/ATS