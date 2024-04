Les mémoires posthumes d'Alexeï Navalny sortiront en octobre

Des mémoires de l'opposant numéro un de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, seront publiés le 22 octobre 2024, a annoncé jeudi l'éditeur américain Knopf dans un communiqué. M. Navalny est mort en prison en Russie le 16 février, dans des circonstances restées opaques.

'Ce livre témoigne non seulement de la vie d'Alexeï, mais aussi de son engagement inébranlable dans la lutte contre la dictature, une lutte pour laquelle il a tout donné, y compris sa propre vie', déclare dans le communiqué sa veuve, Ioulia Navalnaïa, à propos de ce livre dont une version en russe est prévue selon l'éditeur.

Selon Knopf, M. Navalny, mort à 47 ans, a commencé l'écriture de 'Patriot' (le titre du livre en anglais) peu après son empoisonnement en 2020. Les mémoires contiennent des 'correspondances inédites' de sa prison, une colonie pénitentiaire réputée parmi les plus éprouvantes dans l'Arctique russe, ajoute l'éditeur.

'Écrit avec la passion, l'esprit, la franchise et le courage qui lui ont valu d'être acclamé comme il le méritait, Patriot est la dernière lettre de Navalny au monde: un récit émouvant des dernières années qu'il a passées dans la prison la plus brutale du monde, un rappel des raisons pour lesquelles les principes de la liberté individuelle sont si importants, et un appel vibrant à la liberté', ajoute Knopf.

Des droits ont déjà été vendus dans le monde entier et l'éditeur prévoit l'impression de 500'000 exemplaires dans un premier temps.

/ATS