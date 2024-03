Les super-héros de l'univers Marvel à Bâle

Une exposition sur le monde des super-héros de Marvel est visible jusqu'au 31 août à Bâle. La visite se déroule comme une promenade dans une bande dessinée en 3D.

C'est Hulk qui accueille les visiteurs dans 'Marvel: Universe of Super Heroes' dans la halle 1.2 de la Foire de Bâle. Les organisateurs attendent 200'000 visiteurs pour cette première étape européenne de l'exposition, ont-ils indiqué jeudi.

L'exposition a été conçue aux Etats-Unis. Elle célèbre plus de 80 ans d'existence de l'univers Marvel et de ses super-héros. On peut y voir des dessins originaux des premières bandes dessinées des années 1930, des artéfacts et costumes originaux et des accessoires utilisés par les super-héros dans des films comme Spider Man, Captain America, Captain Marvel, Black Panther ou encore Ant Man.

