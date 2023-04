Luca Brunoni, le Tessino-Neuchâtelois, qui se fait un nom en France

Le Tessinois Luca Brunoni, qui habite Neuchâtel depuis 14 ans, commence à avoir une petite notoriété en France avec son roman 'Les silences'. Le livre a été le coup de coeur de l'animateur français Laurent Ruquier dans son émission 'Club Première'.

Professeur de droit à la HEG de Neuchâtel, Luca Brunoni, âgé de 40 ans, écrit à ses heures perdues depuis ses 24 ans. 'Je venais de finir la lecture de'Fight Club' de Chuck Pahlaniuk quand j'ai eu envie d'écrire mon propre roman. Je me revois, passant dans la foulée du fauteuil à l'ordinateur', a déclaré le Tessinois dans un entretien à Keystone-ATS.

Intéressé par la littérature, l'écrivain, qui possède un double master en droit et en littérature, les deux effectués à l'Université de Neuchâtel, a rédigé aussi une thèse sur Henry Miller. Après avoir écrit un premier roman sorti en 2017, Luca Brunoni a pris contact avec l'éditeur tessinois Gabriele Capelli, qui a publié 'Les silences' à fin 2019.

En Italie, le roman a gagné le prix Leggimontagna et a connu une certaine notoriété. Il a tapé dans l'oeil de l'écrivain Joseph Incardona, qui a proposé à sa maison d'édition Finitude, basée à Bordeaux (F), de le traduire en français.

Des secrets et des intrigues

Disponible depuis février dans les librairies francophones, le livre commence à avoir un certain succès. L'émission littéraire française 'La grande librairie' en a parlé. Luca Brunoni a été l'invité de Laurent Ruquier et de Gaël Tchakaloff dans l'émission 'Club Première', qui a parlé d'un 'très grand exercice littéraire'.

'C'était assez incroyable d'être invité à cette émission', sourit l'auteur. Ce dernier n'en a pas pour autant perdu l'envie d'exercer son métier d'enseignant. 'J'arrive à bien concilier les deux activités. On n'attend de toute façon pas un livre de ma part tous les six mois'. Le livre continue de voyager car il a également été traduit en géorgien à fin 2022.

'Dans mon livre, j'avais envie de raconter une histoire dans un village de montagne dans les années 50 avec beaucoup de secrets et d'intrigues, a expliqué Luca Brunoni. Le personnage d'Ida, orpheline de 13 ans, m'a amené sur la thématique des enfances placés, sur laquelle je me suis davantage documenté'.

'C'est l'histoire qui m'a amené vers ce sujet. On peut dire que mon livre est un roman noir rural', a-t-il ajouté. Le texte est construit en deux parties, la première est racontée du point de vue d'Ida et la seconde avec le regard des habitants du village où l'on apprend les secrets et non-dits qui y règnent.

'Avec cette double dimension, on rembobine et on recommence, ce qui donne une expérience de lecture différente. J'ai été inspiré par 'La tétralogie d'Alexandrie' de l'auteur britannique Lawrence Durell', note Luca Brunoni.

Universalité des histoires

Le Tessino-Neuchâtelois aime s'inspirer de la Suisse et de son territoire pour y installer son histoire. Cette dernière se déroule dans l'Oberland bernois, mais le nom du village reculé où se passe l'intrigue n'est pas nommé. 'J'essaie de rendre les choses les plus universelles possible. On oublie vite où l'on est'.

Son dernier livre 'Indelebile', écrit en italien, évoque la situation de Lugano, au début des années 2000, où il y avait alors de gros problèmes de trafic de drogue. 'C'est une photographie de Lugano, ville où j'ai grandi, qui n'existe plus. J'aime installer mes intrigues dans les moments de changements sociétaux où l'on sent qu'il règne une certaine instabilité', a-t-il ajouté.

Si l'auteur a écrit son dernier livre en italien, sa langue maternelle, il n'écarte pas la possibilité d'écrire en français à l'avenir. “Comme quand j'écris mes romans, j’essaie de laisser toutes les possibilités ouvertes. Le principal, pour moi, c’est de pouvoir continuer à imaginer et raconter des histoires.'

lucabrunoni.com

