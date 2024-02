MeToo: l'enquête sur Benoît Jacquot vise aussi Jacques Doillon

L'enquête pour viols sur mineure visant le réalisateur Benoît Jacquot, ouverte mercredi après la plainte de l'actrice Judith Godrèche, vise également Jacques Doillon, a appris jeudi l'AFP de source proche du dossier.

L'actrice a en effet porté plainte contre les deux réalisateurs, a confirmé à l'AFP son avocate, Me Laure Heinich. Les investigations, confiées à la Brigade de protection des mineurs, portent 'sur les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité', selon le ministère public, qui précise que 'l'ensemble des faits dénoncés ont eu lieu entre 1986 et 1992'.

/ATS