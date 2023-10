Militants inculpés après l'interruption d'un spectacle à Londres

Cinq militants écologistes du groupe Just Stop Oil ont été inculpés jeudi soir pour 'intrusion aggravée' après l'interruption la veille d'une représentation de la comédie musicale 'Les Misérables' à Londres. Le spectacle n'a pas repris après son interruption.

Plusieurs personnes avaient fait irruption sur la scène. 'Rapidement sur place', la police a interpellé cinq personnes de 18 à 28 ans, qui ont été remises en liberté après leur inculpation, selon un communiqué de Scotland Yard, qui souhaite entendre des membres du public qui étaient venus de loin pour assister à la représentation.

Selon un communiqué de Just Stop Oil, quatre militants sont montés sur scène au moment où les acteurs entonnaient le chant contestataire 'Do You Hear The People Sing?', l'un des plus célèbres de la comédie musicale. Ils se sont ensuite enchaînés sur la scène avec des cadenas pour vélos, a rapporté le groupe.

Hués par le public

'Tout comme les révolutionnaires de cette histoire, [les militants] appellent à prendre position contre les projets criminels du gouvernement visant à épuiser nos réserves de pétrole et de gaz et à se joindre à la résistance civile contre les nouveaux combustibles fossiles', ajoute-t-il. Les activistes ont été hués par le public du Sondheim Theatre. Le spectacle n'a pas repris après son interruption.

'Conformément à nos protocoles de sécurité, le public a été prié de quitter la salle et la Metropolitan Police s'est rendue sur place', a indiqué le directeur général de la compagnie Delfont Mackintosh Theatres, qui possède le Sondheim Theatre.

Les militants fustigent l'autorisation accordée par le gouvernement britannique pour exploiter le champ pétrolier et gazier de Rosebank en mer du Nord, quelques jours seulement après que Londres a décalé l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves à 2035 et repoussé l'interdiction des chaudières au fioul, GPL ou charbon.

/ATS