Mort de Jamie Reid, créateur des pochettes des Sex Pistols

L'artiste britannique Jamie Reid est mort mardi à l'âge de 76 ans, a annoncé mercredi son galeriste. Il était le créateur de nombreuses pochettes de disques des Sex Pistols, et notamment du 'God Save The Queen' en 1977.

Cette célèbre couverture, emblématique du mouvement punk, montre une photo de la reine Elizabeth II en médaillon sur fond de drapeau britannique, yeux et bouche recouverts des noms du titre et du groupe écrits avec des coupures de journaux.

Jamie Reid a également créé la pochette jaune et rose de l'unique album des Sex Pistols, 'Never Mind the Bollocks' (1977), dont le nom est inscrit en caractères noirs.

Parmi ses autres oeuvres remarquables figure la pochette du titre 'Anarchy in The UK', fait d'un drapeau britannique déchiré en son centre et rapiécé avec des épingles à nourrice, tandis que des pinces à dessin maintiennent le nom du titre et du groupe.

Dans son communiqué, la galerie John Marchant ne précise pas les causes du décès de Jamie Reed. 'Artiste, iconoclaste, anarchiste, punk, hippie, rebelle et romantique. Jamie laisse derrière lui une fille tant aimée, Rowan, une petite-fille, Rose, et un legs immense', poursuit le texte. Jamie Reid était 'entré dans le paysage culturel', a déclaré John Marchant à l'AFP.

Né en 1947, Jamie Reid avait intégré l'école d'art de Wimbledon à l'âge de 16 ans, avant de rejoindre celle de Croydon, au sud de Londres, où il a rencontré le futur manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren.

/ATS