NIFFF: le fantastique a fait vibrer plus de 55'000 festivaliers

La 22e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) s'est terminée samedi avec une fréquentation record de plus de 55'000 personnes. Le prix Narcisse H.R. Giger, doté de 10'000 francs, a été remis à 'Tiger Stripes', un film malaisien.

“Amanda Nell Eu a réussi à créer un monde unique qui nous entraîne dans les aventures à la fois réalistes et fantastiques d’une jeune fille en pleine puberté dans la Malaisie contemporaine. Ce premier film nous a conquis par sa maturité et sa fraîcheur', a déclaré le jury international lors de la clôture du festival.

Quatorze films concouraient dans la compétition internationale, présidée par la comédienne, autrice et scénariste française Josiane Balasko. Outre celui d'Amanda Nell Eu, deux autres premiers longs-métrages ont été récompensés, celui du Britannique Paris Zarcilla avec 'Raging Grace' et celui du Français Stéphan Castang avec 'Vincent doit mourir'.

Films des cinq continents

'Ces trois œuvres proposent des univers contrastés et très personnels, et font écho à la diversité aussi bien artistique, thématique que géographique de la sélection', ont expliqué les organisateurs du festival. Le jury international, dont faisait partie également le réalisateur américain John McTiernan, a remis le prix 'Imaging the future', doté de 3000 francs et récompensant la meilleure production design, à 'Pearl' de l'Américain Ti West.

Durant neuf jours, les 159 projections de films, provenant des cinq continents, ont totalisé plus de 34’000 entrées cinéma publiques, égalant le record de l'édition 2019. Cet 'enthousiasme du public pour un genre en constant renouvellement réaffirme la position du NIFFF comme un événement-phare du paysage cinématographique helvétique', a ajouté le festival.

Selon les organisateurs, 'les conférences ont aussi vu défiler un public plus nombreux, la Villa a donné une place de choix aux installations immersives et aux performances d’art contemporain, tandis que les festivaliers ont pu profiter de jour comme de nuit de l'atmosphère bucolique du Jardin anglais'. La 23e édition du NIFFF se tiendra du 5 au 13 juillet 2024.

