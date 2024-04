Nnavy, Phanee de Pool et Nuit Incolore aux Swiss Music Awards

Plusieurs artistes romands ont été retenus pour les Swiss Music Awards, Nnavy, Phanee de Pool et Nuit incolore en tête. Les trophées de la scène musicale suisse seront décernés le 8 mai à Zurich. Le public choisira entre des stars établies et des talents émergents.

Les Romands ont droit à leur propre catégorie dans ce concours en grande majorité alémanique: l'auteure-interprète Nnavy lausannoise et burundaise, la rappeuse jurassienne et guatémaltèque Baby Volcano et le rappeur genevois Slimka d'origine italo-allemande et sénégalo-malienne, y incarneront 'la diversité musicale des régions linguistiques', écrivent les organisateurs mercredi.

Dans les nouvelles catégories Best Streaming Artist et Most Rising Artist Social Media, trois artistes sont nominés sur la base de leurs chiffres de streaming et de leurs activités sur les réseaux sociaux. Pour cette dernière, les nominés doivent remplir différents critères, dont un minimum de 5000 followers. L'artiste du Jura bernois Phanee de Pool est nommée dans la catégorie Most Rising Artist Social Media.

/ATS