Nouveau record de visiteurs au Kunsthaus de Zurich en 2022

Le Kunsthaus de Zurich a enregistré un nouveau record de visiteurs en 2022 avec près de 520'000 entrées. L'ancien datait de 1982 avec 502'000 visiteurs.

Ce succès s'explique 'par la popularité du programme d'expositions ainsi que par l'intérêt du public pour l'architecture du Kunsthaus agrandi', écrit lundi le musée. L'association faîtière du Kunsthaus compte désormais 25'800 membres, soit 5% de plus que l'année précédente.

L'exposition consacrée à Niki de Saint Phalle connaît un grand succès. Pour répondre à la demande, elle est prolongée jusqu'au 15 janvier. Elle sera ensuite présentée à Francfort.

A la suite d'un incendie au début du mois d'août, près de 700 tableaux et sculptures ont été décrochés ou déplacés pour être expertisés et débarrassés d'éventuelles traces de suie. Des experts effectuent actuellement des analyses des matériaux et de la statique des salles touchées par le sinistre dans les parties du musée qui datent de 1910 et 1970. Les salles devraient rouvrir au printemps, précise le Kunsthaus.

Collection Bührle

Pour rappel, l'année 2022 a aussi été marquée par la polémique sur la collection Bührle désormais exposée dans le nouveau bâtiment du Kunsthaus. A la fin du mois d'août, le professeur Felix Uhlmann a été désigné par le canton et la ville de Zurich pour mettre en oeuvre le concept d'évaluation indépendante des recherches de provenance des tableaux de la collection.

L'objectif est de déterminer si les recherches effectuées jusqu'à présent par la Fondation Bührle sont bien conformes aux normes internationales en la matière. Cet examen devrait permettre au Kunsthaus de prendre des décisions quant à la manière de traiter certaines oeuvres et de décider d'éventuelles recherches complémentaires.

Le Kunsthaus ne veut exposer aucune oeuvre qui pourrait être un bien culturel confisqué dans le cadre des persécutions nazies. Philipp Hildebrand, ancien directeur de la Banque nationale suisse (BNS) et nouveau président de la société des beaux-arts du Kunsthaus, souhaite que toute la lumière soit faite sur l'origine des oeuvres de la collection Bührle.

Cette collection a été constituée par Emil Georg Bührle, décédé en 1956. Il est devenu l'un des hommes plus riches de Suisse à l'époque grâce à des ventes d'armes pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. La collection compte 203 oeuvres. Emil Georg Bührle a légué ces oeuvres à une fondation qui la gère depuis 1960.

