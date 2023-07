Nouvelles découvertes sur l'épave d'Anticythère en Grèce

Une équipe d'archéologues suisses et grecs a achevé avec succès la troisième saison de fouilles sur l'épave d'Anticythère, en Grèce. Ces recherches ont permis de mettre au jour différents artefacts ainsi que les preuves d'un second naufrage plus tardif.

L'épave d’Anticythère, datant du Ier siècle avant J.-C., est la plus riche épave antique jamais découverte en Grèce. Trouvée par des pêcheurs d'éponges près des côtes de l'île d'Anticythère en 1900, elle a été fouillée par le commandant Cousteau dans les années 1970 puis par les archéologues grecs dans les années 2012-2020.

Depuis 2021, le projet est coordonné par l'Université de Genève sous l’égide de l’École suisse d’archéologie en Grèce (ESAG), basée à l'Université de Lausanne. Prévu jusqu'en 2025, son objectif principal était de comprendre plus clairement le navire, son itinéraire, sa cargaison et l'état actuel de l'épave.

Récemment mise sous les feux de la rampe par le film 'Indiana Jones et le Cadran de la destinée', l'épave d’Anticythère a fait l'objet en mai et juin derniers d'une troisième campagne de fouilles dirigée par la Dre Angeliki G. Simosi, cheffe de l'Ephorie des antiquités du Pirée et des îles, et le professeur d'archéologie Lorenz Baumer, de l'Université de Genève.

Zones inexplorées

Des zones inexplorées jusqu'alors ont été documentées, permettant une compréhension plus précise de ce navire légendaire. Les données recueillies par des drones et par les plongeurs ont été traitées à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D, indique un communiqué de l'ESAG.

L'équipe a notamment découvert les restes osseux d'au moins une autre victime de ce naufrage. Les artefacts caractéristiques de l'épave d'Anticythère, tels que des fragments de statues en marbre, des poteries, des verreries et des éléments en alliage de cuivre, en plomb et en bois de la structure du navire, ont également été mis au jour.

Parmi les fragments de marbre découverts, l'un d'eux appartient très probablement à la barbe de la tête d'Héraklès découverte lors de l'expédition de 2022. En outre, plusieurs fragments de céramique tardive ont été retrouvés, indiquant qu'un autre navire, probablement beaucoup plus petit, a subi le même sort tragique quelques siècles plus tard au même endroit.

Mécanisme d'Anticythère

Le navire marchand venait de Grèce et naviguait vers l'Italie lorsqu'il a sombré. C'est dans cette épave très célèbre qu'a été retrouvé en 1902 le fameux 'mécanisme d'Anticythère', le plus ancien calculateur astronomique connu.

Cette machine comprenant des dizaines de roues dentées en bronze sur plusieurs plans décrivait les mouvements solaires, lunaires, ainsi que ceux des planètes visibles à l'oeil nu. Elle permettait même de prévoir les éclipses. Le dernier film de la série 'Indiana Jones' montre le célèbre archéologue à la recherche de cette machine.

