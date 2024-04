O.J. Simpson, ex-star du foot américain, est mort

L'ancienne superstar du football américain O.J. Simpson, dont le procès pour double meurtre en 1995 avait captivé l'Amérique avant son acquittement, est mort d'un cancer, a annoncé jeudi sa famille. Il avait 76 ans.

'Le 10 avril, notre père, Orenthal James Simpson a succombé des suites de son combat contre le cancer. Il était entouré de ses enfants et petits-enfants', a écrit sur X la famille de celui qui fut considéré comme l'une des premières superstars noires aux Etats-Unis.

Ancien running back vedette de la NFL, reconverti dans le cinéma, O.J. Simpson avait été déclaré non coupable du meurtre en 1995 de son ex-épouse et d'un ami de celle-ci à Los Angeles après le 'procès du siècle', sur-médiatisé et extrêmement chargé sur le plan racial.

Les débats avaient captivé le pays et le verdict innocentant O.J. Simpson continue de susciter la controverse, près de 30 ans après.

/ATS