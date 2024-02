« Oppenheimer » remporte le prix le plus convoité aux SAG Awards

Le film 'Oppenheimer' a remporté samedi soir le prix le plus convoité des SAG Awards, attribués par le syndicat des acteurs d'Hollywood. Cette récompense est généralement considérée comme un bon indicateur en vue des prestigieux Oscars.

'Oppenheimer', qui a déjà raflé des récompenses majeures aux Golden Globes, Critics Choice Awards, DGA Awards et aux Bafta britanniques, s'est vu attribuer le prix du 'meilleur ensemble d'acteurs'.

Ces dernières années, 'Parasite' (2020), 'CODA' (2022) et 'Everything Everywhere All At Once' (2023) avaient bonifié une victoire dans cette catégorie par un Oscar du meilleur film.

Meilleur acteur

Le drame épique de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique a également remporté samedi le prix du meilleur acteur pour Cillian Murphy, qui incarne le scientifique en titre, et le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr, qui incarne son rival acharné.

'Merci de m'avoir invité à jouer un rôle authentique dans la réalisation de ce film d'une importance effrayante', a déclaré l'acteur Kenneth Branagh, au nom du casting.

Cette année, la cérémonie des Screen Actors Guild Awards a été pour la première fois diffusée sur Netflix, lui donnant une meilleure exposition, avec les 260 millions d'abonnés de la plateforme en streaming. Le syndicat SAG-AFTRA représente quelque 120'000 adhérents, dont nombre de vedettes d'Hollywood.

/ATS