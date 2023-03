Ouverture du 37e Festival international du film de Fribourg (FIFF)

La 37e édition du Festival international du film de Fribourg (FIFF) a démarré vendredi sous le signe de l'échange et de la convivialité, en présence du président de la Confédération Alain Berset. Avec ses 99 films, le 'festin' est à déguster jusqu'au 26 mars.

La cérémonie d'ouverture s’est jouée dans une des salles du cinéma Arena dans une mise en scène de restaurant. Venu en voisin, le ministre de la culture Alain Berset a porté un toast et rappelé la pertinence de l’analogie entre un repas de fête et le FIFF, qui 'étanche notre soif de curiosité et ravive notre faim de débattre'.

Le président de la Confédération a fait tinter son verre pour féliciter l'ouverture sur le monde que propose le FIFF depuis sa création. 'Les passions de bien manger et de joliment filmer sont réunies cette année par le FIFF, qui nous montre des films issus de tous les mondes et de toutes les cultures', a relevé le Fribourgeois.

Regard d'autrui

'Le FIFF nous offre la chance de nous confronter au regard d’autrui', a ajouté le ministre. Les propos d'Alain Berset ont été tenus face à une salle comble, avec un décor n’ayant rien d’un dernier repas, selon les organisateurs: un restaurant, une grande table dressée, des mets 'succulents' apportés en cours de banquet.

Nonante-neuf films, en provenance de 52 pays, figurent au menu de la 37e édition. Auxquels il faut ajouter une expérience ciné-culinaire inédite, une carte blanche à l'Allemand Fatih Akin, un premier panorama du cinéma moldave et des rencontres 'inoubliables', selon le FIFF, mues par une passion partagée pour le cinéma.

En guise de 'Bon appétit!', le film d'ouverture Umami - A taste of happiness a été ensuite projeté en présence de son réalisateur français Slony Sow. Le film réunissant Gérard Depardieu et Pierre Richard relate l’histoire d’un chef étoilé s’envolant vers le Japon pour découvrir les secrets de la cinquième saveur du palais, l'umami.

La comédie franco-japonaise sera encore projetée à deux reprises durant le festival, soit les samedis 18 et 25 mars. Puis, elle sortira sur les écrans de Suisse romande en mai prochain.

/ATS