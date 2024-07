Patti Smith en tournée en Europe s'arrête à Nyon

Patti Smith a ouvert les feux du Paléo à Nyon mardi peu avant 19h00 sur la Grande scène de la Plaine de l'Asse. L'icône rock se produit pour la quatrième fois au Paléo.

Dans une tournée qui a débuté le 25 juin dans la petite ville balnéaire de Brighton à une heure de Londres, Patti Smith, 77 ans, sillonne l'Europe. Après le Paléo, elle chantera à Vienne.

Dans un post à ses abonnés mardi, Patti Smith explique qu'elle regarde les voiliers naviguer sur le lac Léman à quelques heures de son concert à Nyon. Elle a connu lundi 'une longue et fastidieuse journée de voyage, remplie de retards, de longues files d'attente aux douanes et de problèmes de bagages'.

Pour elle. 'il s'agit d'un aspect malheureux, mais nécessaire du tourisme que nous avons encore le privilège d'endurer'. Et quand elle pense aux personnes déracinées par les guerres, elle dit qu'elle a 'un peu honte d'être découragées par de banals désagréments de voyage'.

Pour cette tournée, Patti Smith est accompagnée de son quartet, formé de son fils Jackson Smith à la guitare, Tony Shanahan, son bassiste et pianiste depuis 1996 et du batteur Seb Rochford. Oisin Murray les a rejoints sur scène pour quelques morceaux à la basse.

Toujours aussi généreux sur scène, Patti Smith et son groupe ont joué une quinzaine de titres pendant une heure trente environ.

'Summertime Sadness' de Lana Del Rey

Patti Smith a interprété 'Summertime Sadness' de la jeune chanteuse américaine Lana Del Rey, un morceau qu'elle dédie à Fred Smith, son mari et père de ses deux enfants, mort en 1994 à l'âge de 46 ans.

Récemment, elle a dialogué avec une autre jeune artiste, la superstar Taylor Swift, qui vient de s'arrêter à Zurich pour deux concerts au Letzigrund. Patti Smith l'a remerciée sur Instagram de l'avoir citée dans le morceau titre de son dernier album, 'The Tortured Poets Departement'.

'We're modern idiots'

La chanteuse de 34 ans dit : 'You're not Dylan Thomas. I'm not Patti Smith, This ain't the Chelsea Hotel, we're modern idiots'. ('Tu n'es pas Dylan Thomas/ Je ne suis pas Patti Smith/ Ce n'est pas le Chelsea Hotel/ Nous sommes des idiots modernes').

A Nyon, après avoir offert à la foule une reprise de 'Fire' de 'The Jimi Hendrix's Experience', l'artiste a chanté 'About A Boy' - son hommage à Kurt Cobain, aussi mort il y a trente ans, avant de se lancer dans une interprétation de 'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana.

La prestation de Patti Smith n'aurait pas été complète sans son single 'Because The Night', aussi dédié à son mari. Coécrit avec Bruce Springsteen, ce morceau figure sur l'album 'Easter' (1978). L'artiste a terminé son spectacle avec 'People Have the Power'.

À 77 ans - elle est née la même année que Donald Trump -, Patti Smith reste une artiste fascinante, qui transcende les générations.

La musique la transforme

La musique la transforme. Une fois que son groupe se lance dans 'Nine', aux accents du Velvet Underground, ou dans une version survoltée de 'Pissing in a River', elle semble véritablement transportée. Une énergie et un esprit qu'elle transmet à son public.

La marraine du punk a joué au Paléo à Nyon en 1996, en 2004 pour remplacer David Bowie, qui s'était désisté pour des problèmes cardiaques, en 2015 et cette année. L'Américaine se produit régulièrement en Suisse, la dernière fois en 2019 à Festi'neuch.

Patti Smith semble en tournée permanente ces dernières années. Elle publie également des livres, le dernier en 2023, à l'occasion des 150 ans d''Une saison en enfer' d'Arthur Rimbaud.

L'Américaine, originaire de Chicago, qui voue un amour particulier au poète français, a même racheté sa maison à Roche, à une quarantaine de kilomètres de Charleville-Mézières dans les Ardennes, au Nord de la France. Elle est également la marraine du musée Arthur Rimbaud dans cette ville.

