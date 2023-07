Plus de 100'000 visiteurs au Festival de la Cité à Lausanne

Les organisateurs du Festival de la Cité ont tiré dimanche un bilan 'plus qu’enthousiasmant' de la 51e édition. Plus de 100'000 spectateurs ont arpenté le quartier historique de Lausanne en six jours.

Le Festival, qui a accueilli plus de 167 représentations soit 61 projets arts vivants, 55 concerts, 34 dj sets ainsi que 18 autres projets, maintient ainsi le cap de l’année passée, relèvent les organisateurs dans le communiqué de clôture. L'édition a été marquée par des scènes combles et une forte affluence dans les bars et stands de nourriture, grâce également à une météo clémente.

'C'est un super bilan', s'est réjouie la nouvelle directrice Martine Chalverat. La manifestation qui se déroulait dans 20 lieux historiques de la ville 'a été joyeuse, avec beaucoup de public et des beaux moments artistiques, tant en musique qu'en théâtre ou arts vivants', a déclaré la nouvelle directrice à Keystone-ATS.

/ATS