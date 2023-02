Plus de 55'000 personnes pour la 13e édition d'Antigel

Plus de 55'000 personnes ont afflué pour la 13e édition d'Antigel qui a démarré le 3 février et s'achève ce dimanche. Une fréquentation historique pour le festival pluridisciplinaire genevois.

Après deux éditions marquées par la pandémie, plus de la moitié des quelque 120 événements programmés ont affiché complet, se réjouissent les organisateurs dans un communiqué diffusé dimanche après-midi.

Ils se disent 'subjugués par la motivation et les déplacements de la foule jusqu’aux confins du canton' pour découvrir une offre des plus éclectiques. Pas moins de 23 communes ont participé cette année au festival, mêlant musique, arts vivants, performances, mais aussi sport et clubbing.

Evénements signature du festival, les six expériences immersives Made in Antigel ont été parmi les premiers événements à afficher complet. Parmi elles, 'Je suis un cerf', retraçant le destin tragique d’un cerf durant le confinement en 2020 à travers une balade sonore partant des tréfonds de la forêt genevoise et emmenant le badaud jusqu'au coeur de la ville.

QG dans l'ancien centre de vaccination

L'an dernier, Antigel avait attiré 27'000 personnes et sa programmation avait été marquée par plusieurs annulations de concerts en raison du variant Omicron qui sévissait alors.

Comme un clin d'oeil teinté d'ironie, le festival a cette année investi l'ancien centre de vaccination des Eaux-Vives pour y établir son lieu central aménagé en bar éphémère. Le site était relié par le Leman express au Motel Campo, haut lieu des nuits genevoises situé dans le quartier de Lancy-Pont-Rouge.

Des concerts au printemps et à l'automne

Le festival s'achève ce dimanche, mais invite son public pour deux dates de concert ce printemps les 28 mars et 16 avril. Ainsi qu'un mini festival le temps de 3 soirées du 28 au 30 septembre prochains.

/ATS