Plus de soixante spectacles à l'affiche de Beausobre à Morges

Le Théâtre de Beausobre a dévoilé jeudi l'affiche de sa prochaine saison, riche d'une soixantaine de spectacles. Plusieurs figures de la scène théâtrale et musicale française défileront à Morges (VD), à l'instar notamment de Sophie Marceau et Renaud.

Comme chaque année, Beausobre accueillera plusieurs pièces des théâtres parisiens. Outre Sophie Marceau, qui partage la scène avec François Berléand dans 'La Note', Yvan Attal, Stéphane de Groodt, Jonathan Lambert, Alessandra Sublet, Florence Pernel, Stéphane Freiss, Régis Laspalès, Michel Fau, Christiana Reali, Lionel Abelanski, Camille Cottin, Julien Aluguette ou encore Virginie Lemoine sont annoncés.

Côté musical, les programmateurs promettent des concerts 'multiculturels dans des styles variés et colorés.' Ibrahim Maalouf, Angélique Kidjo Christophe Willem, Kimberose, Renaud, Chilly Gonzales, Clara Ysé, les soeurs Katia et Marielle Labèque et Brad Mehldau seront notamment de la partie.

La Geneva Camarata présentera 'La Danse du soleil' où se mêleront musique classique, danse et théâtre. Parmi les autres propositions musicales de la saison, la salle du CUBE accueillera Noé Preszow, Flèche Love et Phanee de Pool pour un week-end spécial de concerts debout.

Les adeptes de danse auront aussi droit à plusieurs spectacles avec le Gala des étoiles de Cuba, Hervé Koubi, Beaver Dance Company, Queen Blood et le Béjart Ballet Lausanne.

Au chapitre humour, c'est le Vaudois Simon Romang qui ouvrira la saison avec son seul en scène 'Poussette'. Suivront Manu Payet, Panayotis Pascot, Philippe Lellouche, Isabelle Nanty, Christelle Chollet, Véronique Gallo ou encore Bérengère Krief.

Beausobre proposera également une gamme de spectacles familiaux, allant du cirque à la magie en passant par le théâtre et les marionnettes.

/ATS