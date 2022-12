Près de 30'000 personnes pour le retour de la St-Nicolas à Fribourg

Saint Nicolas a opéré samedi son grand retour dans les rues de Fribourg, après deux années d'absence, crise sanitaire oblige. La manifestation-phare du chef-lieu cantonal a attiré près de 30'000 personnes, venues honorer le Saint Patron de la cité.

Avec son âne et son cortège d'accompagnants, saint Nicolas a revisité avec humour, comme à son habitude, l'actualité cantonale et prodigué ses conseils aux Fribourgeois, petits et grands. 'Mes bien chers enfants! Quel bonheur de vous retrouver si nombreux!', a lancé l'évêque de Myre, incarné par un collégien du collège St-Michel.

C'est du balcon de la cathédrale éponyme que saint Nicolas, sur les coups de 18h00, a harangué la population fribourgeoise. Dans sa conclusion, il a appelé à croire en l'avenir. 'Un monde durable et pacifique est possible!', a-t-il lâché. Le discours a constitué le point d’orgue de la fin de journée du samedi.

Avec Balou et la suite

Le traditionnel cortège s’est ébranlé à la nuit tombée, du collège St-Michel en direction de la cathédrale, par une température à peine supérieure à zéro degré. Retrouvant son chemin habituel et chevauchant Balou pour la première fois, le Saint Patron de la ville était accompagné de sa suite.

Celle-ci comprenait les deux saintes Patronnes de la ville, sainte Barbe et sainte Catherine, ainsi que de 250 musiciens et chanteurs des chœurs St-Michel, des Marmousets et des Enchanteurs, des Fifres et de la Fanfare du Collège. L'édition 2022 a été synonyme de retour à la normale d'un événement cher aux Fribourgeois.

Adaptation à la pandémie

Pour mémoire, en 2020 et 2021, l'évêque de Myre avait dû faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il s'était adapté aux circonstances de la pandémie de Covid-19, avec un discours télévisé en 2020 et une apparition inattendue sur une terrasse du collège St-Michel l'an passé.

La manifestation s'est ouverte vendredi par une soirée en l’église Saint-Michel où 250 personnes ont assisté à un spectacle dont les protagonistes étaient des femmes. L'occasion pour sainte Catherine et sainte Barbe, en compagnie de capes vertes, de prendre la parole et transmettre un message humaniste au nom de toutes les femmes.

Journée des familles

Samedi encore, le marché du Bourg et celui des artisans, les Rendez-vous musicaux ainsi que des animations tenues au collège St-Michel, ont réjoui le public. La fête s'achève dimanche, avec la journée des familles organisée par la biblio-ludothèque MEMO où des centaines d'enfants, accompagnés de leurs parents, sont attendus.

Une chasse aux biscômes propose notamment aux jeunes explorateurs un parcours rythmé par des ateliers créatifs et des activités de découverte. La journée de dimanche est offerte à toute la population pour clore 'ensemble' un week-end festif.

Un premier bilan positif a par ailleurs été tiré quant à la gratuité des transports publics en zones 10 et 11. La prestation était offerte par la Ville et l'Agglomération de Fribourg.

/ATS