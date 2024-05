Près de 90'000 visiteurs au festival Fantasy à Bâle

Le festival de culture pop Fantasy à Bâle, dédié à divers thèmes comme la BD, les séries TV, l'eSport ou l'Urban art, a attiré 88'000 visiteurs en trois jours. C'est un nouveau record, se félicitent samedi les organisateurs.

Plus grande manifestation hétéroclite du genre en Suisse, le Fantasy, pour sa 10e édition cette année, a présenté notamment des objets cultes issus des films de 'Star Wars'. Le musée Swiss Space a aussi montré un modèle géant du téléscope James Webb Space et des images de l'univers. Le monde des mangas et des tatouages a également été à l'honneur.

/ATS