Prix du cinéma suisse : « Bisons » de Pierre Monnard nominé six fois

'Bisons' du réalisateur fribourgeois Pierre Monnard est en tête pour le Prix du cinéma suisse avec six nominations. Il est suivi par 'Blackbird Blackbird Blackberry' d'Elene Naveriani et 'La voie royale' du Valaisan Frédéric Mermoud avec 4 nominations chacun.

Le long-métrage de Pierre Monnard peut espérer remporter un Quartz dans les catégories meilleur film de fiction, deux fois pour la meilleure interprétation masculine, musique de film, photographie et montage. Le film raconte l'histoire d'un fils de paysan qui tente de sauver la ferme de ses parents en participant à des combats illégaux.

'Blackbird Blackbird Blackberry' d'Elene Naveriani concourt dans les catégories de la meilleure fiction, aussi pour le scénario, le montage et le son. Et 'La voie royale' du réalisateur valaisan Frédéric Mermoud dans celle de la meilleure fiction, comme pour le scénario, le montage et le meilleur second rôle.

Les nominations, annoncées mardi soir aux Journées de Soleure préfigurent les prix décernés par l'Office fédéral de la culture le 22 mars à Zurich.

/ATS