Quatre lauréats pour le prix Visarte 2023, dont des Romands

Quatre lauréats se voient décerner le prix Visarte 2023. Parmi eux des Romands, les frères Chapuisat, pour le travail 'Charpentification' à Nyon en 2021. Chaque prix est doté de 5000 francs.

Le prix Visarte, une distinction suisse pour les projets exceptionnels dans le domaine de l’art et du bâtiment dans l’espace public, sera décerné pour la 4e fois à la Haute Ecole d'art et de design (HEAD) à Genève le 8 mars. Près de 140 œuvres étaient en lice.

L’œuvre 'Charpentification' est une approche nouvelle à partir des processus de deux collectifs: les Frères Chapuisat, Grégory et Cyril Chapuisat, et les Nouveaux Commanditaires, une initiative française qui s’implante en Suisse et vise à appuyer les citoyennes et citoyens pour endosser la responsabilité d’une œuvre d’art. Le résultat est un labyrinthe visuel en poutres de chêne massif qui devient un lieu de rencontre, de détente et de jeu pour les utilisateurs de toutes les générations dans le Parc du Buis à Nyon.

Outre les frères Chapuisat, trois autres projets sont primés: Atelier Rohling et Pia Heim pour le travail 'Heim baut Werro', Berne 2021; Michael Meier & Christoph Franz pour le travail 'Deceitful Habits in a Human's Soul ', Zurich 2019 et Ilona Ruegg pour son travail 'Das Fassungsvermögen', Zurich 2022.

En s’appropriant l’œuvre de l'artiste bernois Roland Werro, Pia Heim crée une tension qui insiste sur la question de la qualité d’auteur et des critères de valeur. L’artiste esquisse des îlots de rencontres dans l’espace public avec des blocs de bois provenant de la succession de Werro. Le projet acquiert une pertinence politique parce qu’il pose ces questions dans l’espace public, estime le jury dans un communiqué.

Regard critique sur le sponsoring de l’art

L’œuvre récompensée de Michael Meier & Christoph Franz est la fontaine située devant le nouveau bâtiment de l’Institut de la banque et de la finance de l’université de Zurich. Reproduisant des éléments de la fontaine de Trevi — des parties d’un triton ainsi qu’un cheval marin — refondus à partir du métal des pièces de 10 centimes jetées dans la fontaine romaine, pour une valeur de 8400 euros, l’œuvre pose un regard critique sur le sponsoring de l’art.

La sculpture d’Ilona Ruegg est elle composée de deux cuvettes imbriquées, moulées à partir de déchets que l’artiste a collectés dans le processus de travail du service d’élimination et de recyclage (Entsorgung & Recycling : ER) de la Ville de Zurich. Le jury a voulu distinguer cette œuvre parce que la sculpture s’intègre dans l’environnement à la manière d’un caméléon et qu’elle s’oppose en même temps à la beauté du bâtiment de l’ER Zurich.

Aussi un prix Visarte historique

Pour la troisième fois cette année, le prix Visarte historique sera décerné à des projets créés avant 2019. Un prix, également doté de 5000 francs, est attribué à Judith Albert pour son travail 'Signale', Sarnen 2006 et à Raphael Hefti pour son travail 'La Maison violette bleue verte jaune orange rouge', Arles 2014.

Le travail acoustique de Judith Albert, une cloche de récréation pour l’école professionnelle de Sarnen, qui génère sans cesse de nouveaux sons à partir de sons collectés dans les clochers et les pâturages environnants, a été récompensé par le jury parce que c’est une œuvre courageuse qui crée un changement de perception du temps dans l’ensemble architectural.

Le travail lumineux de Raphael Hefti sur le toit de la Fondation Van Gogh à Arles peut être vu comme une autre forme de peinture, ce qui a séduit le jury. Un plafond lumineux moderne qui rappelle les anciens musées, ombrageant le bâtiment de manière fonctionnelle et, en même temps, créant à l’intérieur un jeu de lumières kaléidoscopiques et changeant orchestré par le soleil et les nuages.

Le prix Visarte résulte de l’élan de la construction en Suisse. Le prix veut renforcer la perception et l’évaluation de ces projets à l’échelle nationale. Parallèlement au prix Visarte, une base de données suisse 'Art et construction' sera mise en ligne dans le courant du mois de mars.

Le prix Visarte est une initiative de Visarte Suisse, l’association professionnelle des arts visuels fondée en 1866. Il bénéficie du patronage de la Fédération des Architectes suisses FAS, une autre association professionnelle active dans le domaine de l’art.

Dans le jury figurent cette année Christine Binswanger (Senior Partner Herzog & de Meuron, Bâle), Christian Jelk (président de Visarte Suisse, artiste plasticien/architecte, Grandson), Linda Jensen (commissaire d’exposition, Zurich), Carmen Perrin (artiste plasticienne, Genève et France), Juri Steiner (curateur, Lausanne) et Christoph Doswald, (curateur indépendant, membre du comité central de Visarte Suisse, Zurich, président du jury).

/ATS