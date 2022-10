Quatre mois après avoir annoncé une pause, BTS en concert à Busan

Quatre mois après avoir annoncé une pause pour cause d'épuisement, le mythique groupe de k-pop BTS a fait son retour sur scène samedi soir à Busan, pour soutenir la candidature de cette ville du sud de la Corée du Sud à l'organisation de l'Exposition universelle 2030.

Environ 100'000 fans du monde entier étaient attendus dans la ville pour ce concert gratuit intitulé 'BTS <Yet To Come> in BUSAN' ('BTS <A Venir> à BUSAN') et pour d'autres activités connexes, selon la mairie de la ville.

Quelque 52'000 personnes survoltées, pour beaucoup habillées en violet, couleur officielle du groupe, s'étaient rassemblées au sein du stade Asiade pour le show, les hôtels voisins affichant tous complet.

'BTS si vous avez ce message, merci. Merci pour tout', a lancé une fan américaine du groupe interrogée sur une radio locale vendredi, ajoutant que leur musique lui donnait de l'inspiration quand elle allait mal.

Nommés 'ambassadeurs'

Ce retour sur scène intervient quatre mois après l'annonce par le célèbre boys band sud-coréen d'une pause pour que chacun des sept membres, 'épuisés', puisse se concentrer sur sa carrière individuelle.

Environ après un mois après cette annonce, qui avait fait l'effet d'une bombe parmi les fans du monde entier, le gouvernement sud-coréen avait nommé BTS ambassadeur de la candidature de Busan à l'Expo 2030.

Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, fait face à des villes rivales en Ukraine, Italie et Arabie saoudite. L'annonce du lieu retenu interviendra l'an prochain.

Ce concert s'est tenu alors que le spectre de la conscription continue à planer sur les membres de BTS, âgés de 25 ans pour Jungkook, à 29 ans pour Jin, qui doit être appelé sous les drapeaux d'ici l'an prochain.

Bientôt un album solo

Jin a annoncé pendant le concert qu'il sortirait bientôt un album solo: 'J'ai pu collaborer avec quelqu'un que j'adore vraiment', a-t-il dit aux fans, sans donner plus de détails.

'Si vous croyez en nous, nous dépasserons tous les obstacles et nous jouerons et donnerons des concerts avec joie. S'il vous plaît, croyez en nous', a lancé de son côté le leader du groupe, RM, aux fans durant le concert.

Tout homme sud-coréen de moins de 30 ans doit effectuer deux ans de service militaire, en raison notamment de la menace que fait peser la Corée du Nord, et les récalcitrants risquent une peine de prison.

En août, le ministre sud-coréen de la Défense avait laissé entendre que BTS, qui rapporte des sommes considérables à l'économie sud-coréenne, pourrait continuer à se produire, y compris à l'étranger, pendant que ses membres rempliront leurs obligations militaires.

/ATS