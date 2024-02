Rétrospective Otto Piene au Musée Tinguely à Bâle

Le Musée Tinguely à Bâle consacre une rétrospective à l'artiste allemand Otto Piene (1928-2014). L'exposition, visible de mercredi jusqu'au 12 mai, présente des oeuvres majeures et de nombreux carnets de croquis.

'Otto Piene - Chemins vers le paradis' rassemble des sculptures, des peintures, des dessins, des vidéos, des photographies et des documents de la seconde moitié du 20e siècle jusqu'au 21e siècle. On peut aussi y admirer des projections lumineuses et des installations avec des structures gonflables.

Cette rétrospective a été conçue de manière à souligner toute la pertinence des stratégies pionnières d'Otto Piene qui combine l'art avec la technologie, a indiqué mardi le Musée Tinguely. L'artiste allemand a conçu de nombreuses oeuvres destinées à tous les publics, dans une forme d'opposition à l'élitisme du monde de l'art.

Améliorer la société par l'art

Otto Piene avait une foi sans limite dans le potentiel de l'art pour améliorer la société. Dans un article publié en 1961 dans la revue ZERO 3, il avait publié un article intitulé 'Chemins vers le paradis' dans lequel il écrivait: 'Oui, je rêve d'un monde meilleur. Dois-je rêver d'un monde plus mauvais ?'

L'exposition met l'accent sur les oeuvres de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Parmi les oeuvres de cette période, on peut notamment admirer 'The Proliferation of the Sun' (1967), 'Fleurs du Mal' (1969), 'Black Gate Cologne' (1968), 'The Medium Is the Medium' (1969) et 'Lichtsprur im Haus der Sonne' (1974).

/ATS