Rétrospective Wayne Thiebaud à la Fondation Beyeler à Riehen (BS)

La Fondation Beyeler, à Riehen (BS), présente une rétrospective à l'artiste américain Wayne Thiebaud (1920-2021). C'est la première exposition individuelle consacrée à ce peintre dans l'espace germanophone.

'Largement inconnu du grand public en Europe, Wayne Thiebaud jouit depuis longtemps d'une grande popularité aux Etats-Unis', a indiqué vendredi la Fondation Beyeler. L'exposition, qui présente 65 oeuvres, est visible de dimanche jusqu'au 21 mai.

Wayne Thiebaud a débuté comme graphiste. Il a ensuite travaillé brièvement dans le département d'animation des studios Walt Disney. Représentant du Pop Art, ses oeuvres sont tirés du quotidien. L'exposition présente notamment des personnes, des paysages urbains et naturels, des étalages de pâtisseries ou des machines à sous dans un vaste éventail d'innombrables couleurs.

Le peintre se distingue par la 'brillance de sa technique'. 'Son utilisation raffinée des couleurs semble donner vie aux motifs' dans une atmosphère oscillant entre 'nostalgie, mélancolie, ironie et humour', souligne la Fondation Beyeler.

Les oeuvres exposées à Riehen proviennent de musées et de collections privées, essentiellement des Etats-Unis. On peut y admirer des peintures à l'huile et à l'acrylique ainsi que des dessins.

