Street Parade : 41 arrestations et 615 traitements médicaux

Les forces de sécurité et de secours sont intervenues à de nombreuses reprises lors de la Street Parade samedi à Zurich. Ainsi 41 personnes, dont 35 hommes et 6 femmes, ont été arrêtées pour différents délits, a indiqué la police municipale dimanche.

A l'origine des arrestations, on trouve des vols, des lésions corporelles, des menaces ou du trafic de drogue. Du point de vue de la police, la manifestation s'est en grande partie déroulée de manière pacifique.

Au total, les services de secours ont enregistré six blessés graves: 615 personnes ont été soignées par les services de secours, le plus souvent pour des coupures et des éraflures ainsi que pour abus d'alcool ou de stupéfiants.

Dans la foulée 42 personnes ont été admises à l'hôpital. Et jusqu'à l'aube, 98 personnes ont été placées en salle de dégrisement.

La brigade des stupéfiants a saisi plus de 550 pilules d'ecstasy, 240 de MDMA, 240 de kétamine et environ 60 grammes de cocaïne.

