Taylor Swift de retour sur scène à Londres après Vienne

La star de la pop Taylor Swift a repris jeudi soir à Londres sa tournée monumentale 'Eras', très attendue par ses fans après l'annulation la semaine dernière de ses trois concerts prévus à Vienne, visés par un projet d'attentat-suicide.

La chanteuse américaine a lancé le premier des cinq concerts prévus au stade de Wembley avec son tube '22' portant un T-shirt avec l'inscription 'a lot going on at the moment' (il se passe beaucoup de choses en ce moment), en référence apparente à la période tumultueuse qu'elle vient de traverser.

Outre les événements de Vienne, les concerts londoniens interviennent deux semaines après la mort de trois fillettes dans le nord-ouest de l'Angleterre, tuées à coups de couteau alors qu'elles participaient à un cours de danse axé sur les musiques de la pop star.

Dès le début d'après-midi, des centaines de 'Swifties' s'étaient massées aux abords du stade de Wembley, qui doit accueillir quelque 90'000 personnes chaque soir pour les derniers concerts européens de sa tournée lancée il y a près d'un an et demi aux Etats-Unis.

La police de Londres s'est dite prête pour l'événement, assurant que les contrôles des billets seraient renforcés, doublés de mesures de sécurité supplémentaires aux abords du stade.

Sur le site internet de Wembley, les détenteurs d'un billet ont été prévenus que des 'contrôles supplémentaires' auraient lieu au stade 'avant l'entrée'.

La popstar n'a pas déçu ses fans au terme de ce concert très attendu. Elle a fait venir sur scène l'artiste anglais Ed Sheeran avec qui elle a interprété plusieurs titres sur lesquels ils ont collaboré. Londres conclura la partie européenne de la tournée, entamée en mai à Paris.

/ATS