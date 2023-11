Trois Cézanne du musée Langmatt vendus 44,8 millions à New York

Trois tableaux de Cézanne appartenant au musée Langmatt de Baden (AG) ont été vendus aux enchères dans la nuit de jeudi à vendredi à New York pour 44,8 millions de dollars au total. Le produit de la vente doit permettre de sauver le musée.

Le tableau 'Fruits et pot de gingembre' a été le premier à être proposé par la maison Christie's à New York. Il est parti à 33,5 millions de dollars (30,3 millions de francs), selon une diffusion en direct de la vente. La toile avait été estimée entre 35 et 55 millions de dollars.

Les deux autres oeuvres du peintre français mort en 1906, 'Quatre pommes et un couteau' et 'La mer à l'Estaque', ont trouvé preneur à respectivement 8,7 millions de dollars et 2,6 millions de dollars.

Vente critiquée

Le musée avait indiqué avant les enchères espérer que la vente des tableaux rapporte plus de 40 millions de francs. Cette somme doit permettre d'augmenter le capital de la fondation du musée.

L'annonce de cette vente de tableaux avait suscité des critiques. Il s'agit d'une 'rupture de digue' et d'un 'tabou', avait déclaré Tobia Bezzola, le président du Conseil international des musées (ICOM) et directeur de musée à Lugano. La vente remet en question un consensus des musées selon lequel on ne touche pas aux collections, avait-il lâché.

Le musée Langmatt possède une importante collection d'oeuvres d'impressionnistes français: Paul Cézanne, Claude Monnet, Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir et Paul Gauguin. Les toiles sont exposées à la Langmatt, une ancienne villa construite vers 1900 par un des fondateurs de la société Brown Boveri & Cie.

En juin, les citoyens de Baden ont accepté un crédit de 10 millions de francs pour la rénovation complète du musée, dont le coût total s'élève à 18,8 millions.

/ATS