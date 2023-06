Turner a attiré plus de 80'000 personnes chez Gianadda

'Turner The Sun is God' présentée en collaboration avec la Tate de Londres à la Fondation Gianadda a attiré 83'026 visiteuses et visiteurs. Ouverte début mars, l'exposition dédiée au peintre William Turner a fermé ses portes dimanche. Place aux 'Années Fauves'

En moyenne, 'The Sun is God' a été vue par 722 personnes par jour, précise la fondation dans un bref communiqué. C'était la deuxième fois que la Fondation Gianadda dédiait une exposition à William Turner, après avoir présenté 'Turner et les Alpes' en 1999.

'The Sun is God' présentait en sept sections plus de 100 peintures et aquarelles réalisées par le peintre tout au long de sa vie d'artiste entre les années 1790 et 1840. Elle explorait sa 'fascination pour les phénomènes météorologiques et atmosphériques'. Le titre même, 'The Sun is God', renvoyait à l'admiration de William Turner (1775-1851) pour la lumière et le soleil.

Dès le 7 juillet, la Fondation Pierre Gianadda présentera 'Les années Fauves', une exposition montée en collaboration avec le Musée d’art moderne de Paris. Au programme, Matisse, Manguin, Derain, Vlaminck, Camoin, Rouault, Marquet, Friesz, Dufy, Braque ou encore Van Dongen.

Les curieux pourront aussi y découvrir des statuettes d’Afrique, 'exposées pour démontrer l’influence dans les ateliers des Fauves de cet art exotique', note la fondation. Cette nouvelle exposition sera visible du 7 juillet 2023 au 21 janvier 2024.

/ATS