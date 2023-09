Un des pionniers français de la musique électronique invité du GIFF

Le pionnier de la musique électronique Jean-Michel Jarre est l'invité d'honneur du Geneva International Film Festival (GIFF), du 3 au 12 novembre. L'artiste français vient présenter sa dernière création immersive, recevoir un prix et donner une masterclass.

Jean-Michel Jarre accompagnera la première mondiale de sa dernière création immersive, 'The Eye and I', qu'il a réalisée avec l’artiste taïwanais Hsin-Chien Huang, a indiqué le GIFF dans un communiqué mercredi. Trouvant sa source dans le sens premier du mot 'surveillance' qui, en anglais, désignait à l’origine les 'yeux dans le ciel', cette expérience immersive et collective s’intéresse au contrôle omniprésent dans la société contemporaine.

Surveillance institutionnalisée

Les spectateurs et spectatrices explorent, au travers de 12 pièces/cellules structurées en panoptique, dispositif qui permet de voir sans être vu, l’histoire et le développement de la surveillance institutionnalisée et généralisée du XXIe siècle, qu’elle soit virtuelle ou physique.

Le Français recevra le prix 'Film & Beyond' en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la musique ainsi qu’aux arts numériques. Il succède pour cette distinction à Abel Ferrara (2017), Peter Greenaway (2018), Woodkid (2020) et Riad Sattouf (2021), pour n'en citer que quelques-uns.

Masterclass

Le musicien, à qui l'on doit l'album 'Oxygène', reviendra sur son parcours hors norme et son intérêt pour les nouvelles technologies lors d’une masterclass publique le 7 novembre. Il est chargé de promouvoir le métavers par le Centre national français du cinéma et de l’image animée depuis une année.

Ce vétéran des musiques électroniques, âgé de 75 ans, a vendu près de 85 millions d'albums, depuis le début de sa carrière dans les années 70. Il a sorti l'an dernier son 22e album 'Oxymore'.

Le GIFF, fondé en 1995, est le plus ancien festival genevois consacré au cinéma et l’un des premiers au monde à avoir intégré la télévision dans ses programmes. Carrefour des genres et des disciplines, lieu d’expérimentation, de rencontres et de fête, il propose chaque année pendant dix jours, des films, des séries, des installations interactives et des œuvres en réalité virtuelle à quelque 40’000 festivaliers et festivalières.

/ATS