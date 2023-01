Un manuscrit médiéval de huit mètres de long exposé à Sion

Un manuscrit médiéval exceptionnel est exposé aux Archives de l'Etat du Valais à Sion jusqu'au 25 février. Intitulé 'Les six âges du monde', le document décrit l’histoire du monde de la Création à la naissance du Christ. Sur huit mètres.

Calligraphié en rouge, bleu et or, avec des dessins et des enluminures, le parchemin a été composé à la fin du XIVe siècle dans le nord de la France. Son auteur est inconnu, mais il s'agit de quelqu'un qui a des connaissances universitaires et qui puise dans la culture populaire pour établir la chronologie la plus rigoureuse possible, explique à Keystone-ATS Stève Bobillier, commissaire de l'exposition.

Le texte est écrit en dialecte picard, soit en ch’ti, glisse le chercheur. Le choix de ne pas utiliser le latin vise à assurer une large diffusion du savoir, comme souhaité par le pouvoir français à cette époque.

Combattre le mal avant l'Apocalypse

Ce parchemin a pour but d'estimer la date de l'Apocalypse, soit le moment où les forces du bien affronteront celles du mal, menées par le diable, aidé des sorcières. Une information précieuse 'puisqu'elle permet d'établir le temps qu'il reste pour s'y préparer au mieux. On n'agit pas de la même manière s'il reste deux ans ou quatre cents', ajoute celui qui est docteur en philosophie médiévale.

Et c'est sans doute aussi la raison qui pousse les princes-évêques valaisans Supersaxo à acquérir le document une cinquantaine d'années après sa création. A cette époque, le canton (et l'Europe) voit ses premières chasses aux sorcières menées par les pouvoirs laïcs, alors qu'on pense la fin du monde proche. Les Supersaxo veulent reprendre la main sur ce dossier pour des raisons tant spirituelles que d'influence.

'Leur bibliothèque comporte certains manuels d'inquisition, détaillant la manière d'identifier les sorciers et de juger leurs crimes', ajoute le commissaire. Les Supersaxo cherchent à créer une 'base juridique claire' dont ils pourront se servir et récupérer au passage le pouvoir judiciaire. Ce document vient justement compléter leur savoir.

'La justesse du trait'

Stève Bobillier a passé près de quatre ans à transcrire, traduire et commenter ce parchemin de la hauteur d'une maison. 'C'est une oeuvre remarquable par son format mais aussi par son contenu'. Il relève les dessins très modernes, la justesse et le dynamisme des traits ainsi que la mise en page.

'Avant d'être un texte, le manuscrit est un arbre généalogique qui se déploie sur les huit mètres de parchemin, partant d'Adam pour aboutir au Christ', détaille-t-il. Son étude a donné naissance à un ouvrage intitulé 'Le manuscrit des 'Six âges du monde'. Généalogie d’une lutte contre le Diable de la Création à l’Apocalypse'. Le livre, paru aux éditions Presses Inverses, s'adresse tant au grand public qu'aux chercheurs 'pour que chacun y trouve son compte'.

La reproduction du manuscrit est à découvrir jusqu'au 25 février 2023 aux Arsenaux. Deux visites guidées auront lieu, les 7 janvier et 4 février à 10h30. Des visites scolaires sont également possibles.

https://six-ages.vallesiana.ch

/ATS