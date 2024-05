Un ordre royal suédois décerné aux membres du groupe Abba

Le roi de Suède Carl XVI Gustaf a remis vendredi aux membres du légendaire groupe Abba l'ordre royal de Vasa. C'est une première en cinquante ans dans le pays scandinave.

Lors d'une cérémonie au Palais royal de Stockholm, le souverain a donné cette récompense à Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Reuss et Björn Ulvaeus, réunis - chose rare - pour l'occasion.

Connus pour leurs tubes planétaires 'Mamma Mia' (1975), 'Dancing Queen' (1976) et 'The Winner Takes It All' (1980), les quatre chanteurs ont été honorés pour 'leurs réalisations exceptionnelles dans la musique suédoise et internationale'.

En 1975, la Suède a décidé d'arrêter d'octroyer cet ordre à ses propres citoyens, le considérant comme trop anachronique. Les étrangers n'étaient pas concernés. Le Parlement a rétabli cette pratique en 2022.

Panthéon de la musique suédoise

Avec un style unique et des mélodies entraînantes, les quatre artistes d'ABBA (leurs initiales) ont personnifié les années disco jusqu'à leur séparation en 1982. Leur prolificité, avec huit albums sortis en huit ans d'activité, et leur accessibilité - ils ouvraient la porte de leur chambre à coucher aux journalistes - leur confèrent une place à part au panthéon de la musique suédoise.

Cette année marque par ailleurs les cinquante ans de la victoire d'ABBA au Concours Eurovision de la chanson 1974 avec 'Waterloo', qui a ouvert la voie au succès international du groupe.

L'ordre royal de Vasa a été créé le 29 mai 1772 par le roi Gustave III de Suède pour récompenser les personnalités ayant rendu d'importants services à l'Etat et à la société, spécifiquement dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la métallurgie et des arts.

Au total, treize Suédois ont été récompensés pour leurs réalisations pendant la cérémonie, dont deux prix Nobel: le généticien Svante Pääbo et la physicienne franco-suédoise Anne L'Huillier.

/ATS