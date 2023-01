Un tableau de Caillebotte entre au musée d'Orsay

Le tableau 'La Partie de bateau' de Gustave Caillebotte, classé 'trésor national', a intégré lundi le musée d'Orsay. Celui-ci organisera en 2024 une grande exposition dédiée au peintre impressionniste sous-estimé et mal représenté en France.

Pour la première fois, ce tableau acquis grâce au mécénat du groupe de luxe LVMH sera également exposé dans plusieurs musées français, dans le cadre d'une célébration nationale autour des 150 ans de l'impressionnisme prévue en 2024.

A cette occasion, des prêts exceptionnels à une vingtaine de musées permettront de valoriser les chefs-d'oeuvre de ce mouvement. Une grande exposition Caillebotte viendra clore cette manifestation à Orsay à l'automne 2024, a annoncé lundi le ministère de la Culture.

'Né en France, l'impressionnisme a conquis le monde et a rencontré un immense succès populaire, qui ne cesse de se confirmer. Grâce au mécénat exclusif de LVMH, je me réjouis que ce chef-d'oeuvre vienne enrichir le patrimoine de la Nation et puisse être présenté dans plusieurs villes de France', a déclaré la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. 'C'est la première fois qu'une telle itinérance sera organisée pour un +trésor national+', a-t-elle souligné.

Jean-Paul Claverie, conseiller de Bernard Arnault, PDG de LVMH, s'est pour sa part réjoui que 'l'un des derniers chefs-d'oeuvre de l'impressionnisme encore en mains privées' reste en France et vienne enrichir les collections du Musée d'Orsay.

Le peintre, passionné de nautisme, avait réalisé en 1878 ce tableau, aussi appelé 'Le Canotier au chapeau haut de forme'. Il représente un homme élégamment habillé ramant sur une rivière d'Ile-de-France, l'Yerres, nom également d'une commune de l'Essonne où sa famille possédait une propriété.

'Ami des impressionnistes'

L'oeuvre avait été classée 'trésor national' en janvier 2020, un statut accordé aux biens culturels ayant une importance majeure pour le patrimoine national -que ce soit du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie- et justifiant une protection particulière notamment en matière d'exportation.

Célèbre pour ses vues de Paris, ami de Renoir et de Monet, Gustave Caillebotte (1848-1894), issu d'un milieu fortuné, a pu s'adonner sans souci d'argent à la peinture et aider ses amis.

Mort à 45 ans, l'artiste a laissé quelque 500 oeuvres personnelles et une collection de Renoir, Monet, Manet et autre Cézanne, dont il a fait don à l'Etat français.

Une autre de ses oeuvres classée trésor national, 'Jeune homme à sa fenêtre' a été acheté en novembre 2021 pour 53 millions de dollars par le musée Getty de Los Angeles, pulvérisant le record pour des enchères du peintre français de plus en plus coté.

La figure de Caillebotte collectionneur et donateur a longtemps masqué l'importance de son oeuvre de peintre, progressivement oubliée à partir de la fin du XIXe siècle et reconnue seulement par l'histoire de l'art au cours de la seconde moitié du XXe siècle.

Une rétrospective organisée par le musée d'Orsay lui a été dédiée au Grand Palais en 1994 tandis que la dernière exposition à Paris, au musée Jacquemart-André en 2011, l'a présenté non plus comme l''ami des impressionnistes' mais comme une figure centrale du mouvement artistique.

Les collections nationales françaises ne comptaient à ce jour que quatorze oeuvres de Gustave Caillebotte. Avec Berthe Morisot et Mary Cassatt, il reste l'un des artistes impressionnistes les moins bien représentés au sein des collections publiques françaises. Par comparaison, le musée d'Orsay possède onze peintures de Caillebotte, mais 33 de Manet, 39 de Degas, 45 de Pissarro, 82 de Renoir et 88 de Monet.

