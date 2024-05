Une coupe en argent doré de retour à Schaffhouse après 181 ans

Une coupe en argent doré, fabriquée vers 1500 et considérée comme un chef-d'oeuvre de l'orfèvrerie européenne, est de retour à Schaffhouse après 181 ans. Les autorités schaffhousoises l'avaient vendue aux enchères en 1843.

'Cela n'arrive qu'une fois dans la vie de pouvoir ramener un tel objet dans sa patrie', a déclaré jeudi à l'agence Keystone-ATS Daniel Grütter, conservateur du Museum zur Allerheiligen (Musée de la Toussaint), à Schaffhouse. 'C'est un témoignage extrêmement important de la culture médiévale de Schaffhouse et de la Suisse', souligne le musée dans un communiqué.

En 1843, les autorités schaffhousoises avaient besoin d'argent et elles avaient vendu la coupe aux enchères. Elles jugeaient l'objet 'insignifiant et tout à fait dispensable'. La coupe a alors été achetée par un marchand de Gailigen, dans le Bade-Wurtemberg (Allemagne).

De Suisse jusqu'en Amérique du Sud

La coupe a ensuite refait surface près de 40 ans plus tard dans une église anglaise. Elle a ensuite été achetée par le banquier et collectionneur d'art américain John Pierpont Morgen (1837-1913). En 1945, la coupe est devenue la propriété du marchand d'art et d'antiquités français Jacques Heft (1891-1980) qui l'a ensuite vendue en 1956 à un collectionneur d'Amérique du Sud.

La coupe a été prêtée pour une exposition à Schaffhouse en 1987. C'est à cette époque que la Fondation Sturzenegger et le collectionneur sud-américain ont noué des liens. C'est grâce à cette relation que le collectionneur a finalement décidé de vendre 'cette pièce d'importance nationale et culturelle' à la fondation, explique Daniel Grütter.

Prix d'achat non révélé

La Fondation Sturzenegger collectionne des oeuvres d'art et des objets historiques importants pour la ville et la région de Schaffhouse. Le montant payé par la fondation pour le rachat de la coupe n'a pas été révélé.

La coupe mesure 31 centimètres de haut et pèse 1,5 kilo. Daniel Grütter part du principe que l'objet a été fabriqué par des orfèvres schaffhousois vers l'an 1500. Schaffhouse était à l'époque un centre réputé pour l'orfèvrerie et l'argenterie.

Les archives de ville de Schaffhouse font mention de la coupe en 1705. Elle était alors considérée comme un symbole de l'union conjugale. C'est dans cette coupe qu'on servait aux mariés et à leurs invités le breuvage cérémoniel du mariage.

La coupe sera exposée en permanence au Museum zur Allerheiligen à partir du 1er juin.

https://allerheiligen.ch

/ATS