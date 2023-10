Une journaliste de la RTS récompensée par le Prix Bayeux

La journaliste de la RTS Maurine Mercier a remporté samedi le 30e Prix Bayeux des correspondants de guerre dans la catégorie radio. La Suissesse, qui travaille également pour France Info, avait déjà été récompensée l'année dernière pour son travail en Ukraine.

Les autres lauréats sont Siegfried Modola (photo, libre), Anthony Loyd (presse écrite, The Times), et Nick Paton Walsh, Brice Lainé, Natalie Galloné et Etienne Dupont (TV, CNN).

Ils ont été récompensés respectivement pour des reportages en Birmanie, Moyen-Orient, Ukraine et Haïti, 'à l'issue de débats à la fois intéressants et difficiles', selon le président du jury et légende du photojournalisme Don Mc Cullin, cité par le communiqué publié lors de la cérémonie de remise des prix samedi soir.

/ATS