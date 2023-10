Une nouvelle exposition veut rendre Paul Klee plus accessible

Le Centre Paul Klee à Berne consacre pour la première fois une exposition permanente à son homonyme sous le nom de 'Kosmos Klee. La collection'. Celle-ci présente la vie, l'œuvre et la pensée de Paul Klee. L'ouverture est prévue vendredi.

Le public vient du monde entier pour voir et revoir l'œuvre de Paul Klee, a dit en substance Nina Zimmer, la directrice du Centre Paul Klee, lors d'une visite de presse jeudi.

L'exposition s'articule chronologiquement autour de la vie du peintre. Chaque décennie de son œuvre - cinq au total - est accompagnée d'une couleur. De courts textes et de grandes photos de Paul Klee doivent permettre au public de mieux connaître l'artiste, a relevé la curatrice Fabienne Eggelhöfer.

De la place pour les expositions temporaires

Outre des œuvres, le Centre Paul Klee propose également aux visiteurs des esquisses, des lettres ou des objets personnels. Cela permet aux visiteurs d'avoir un aperçu des activités de recherche du Centre, a relevé Nina Zimmer.

Dans la salle nouvellement nommée 'Focus', un thème spécifique sera régulièrement présenté. La série débute avec les représentations d'anges de Paul Klee, a précisé Fabienne Eggelhöfer.

Avec plus de 4000 œuvres, le Centre possède la plus grande collection au monde des œuvres de Paul Klee. Jusqu'à présent, le Centre a présenté soixante expositions thématiques, tirées de la collection.

L'artiste Klee

Paul Klee (1879-1940) est l’un des grands noms du XXe siècle. Membre du groupe 'Der Blaue Reiter', puis maître du Bauhaus à Weimar et Dessau, cet Allemand d’origine aura vécu plus de la moitié de sa vie à Berne. Son style très personnel a été influencé par des mouvements artistiques tels que l'expressionnisme, le cubisme et le surréalisme.

