Une plainte pour agression sexuelle visant Warren Beatty écartée

La justice de Californie a classé sans suite vendredi une plainte accusant l'acteur américain Warren Beatty d'avoir agressé sexuellement une adolescente en marge d'un tournage en 1973. La juge de Beverly Hills a invoqué des vices de procédure.

Kristina Charlotte Hirsch, la plaignante, affirmait avoir rencontré l'acteur quand elle avait 14 ou 15 ans, quand lui en avait environ 35.

Warren Beatty 'a utilisé sa position et son statut comme adulte et comme star d'Hollywood pour forcer un contact sexuel avec la plaignante à plusieurs reprises' dont 'un rapport sexuel forcé avec une mineure', peut-on lire dans la plainte.

La plainte avait été déposée en 2022 dans le cadre d'une loi californienne permettant de déposer plainte malgré les délais de prescription.

Warren Beatty, héros aux dents blanches et à la carrure carrée de 'Bonnie and Clyde' (1967) a marqué les écrans durant l'âge d'or du nouvel Hollywood, milité pour John Kennedy et le parti démocrate et refusé de nombreux rôles avant de déserter la scène médiatique et cinématographique de 2001 à 2015.

Connu pour ses nombreuses relations avec différentes femmes, il s'est affiché au bras de Julie Christie, Brigitte Bardot, Vivien Leigh, Jackie Kennedy ou encore Madonna, avant d'épouser, en 1992, Annette Bening de 21 ans sa cadette, avec qui il a eu quatre enfants.

