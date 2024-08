Universal prépare un biopic sur Britney Spears

Un biopic sur Britney Spears est en préparation, a annoncé jeudi le studio Universal Pictures, qui a acheté les droits des mémoires sans concessions de la pop star.

Le réalisateur de 'Crazy Rich Asians', Jon Chu, est pressenti pour diriger le film, a indiqué la société dans un communiqué.

Il sera basé sur le livre autobiographique de la chanteuse, 'La Femme en moi', publié en octobre dernier et qui s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires rien qu'aux Etats-Unis.

Universal a remporté une 'enchère très compétitive' pour les droits d'adaptation cinématographique et le producteur de 'La La Land', Marc Platt, devrait superviser le projet, selon le communiqué.

'Je travaille sur un projet secret avec #MarcPlatt. Il a toujours fait mes films préférés', a annoncé Britney Spears jeudi sur les réseaux sociaux.

Le livre avait permis à la chanteuse de se réapproprier son histoire, une fois libérée de la tutelle qui a réglé chaque aspect de sa vie pendant 13 ans.

L'interprète de '...Baby One More Time' y revient sur les batailles juridiques qui l'ont opposée à sa famille et n'élude rien: de son enfance pauvre passée dans l'ombre d'un père alcoolique, à ses déboires amoureux avec Justin Timberlake, en passant par le harcèlement des paparazzis. Elle y révèle que Justin Timberlake l'a poussée à avorter au cours de leur relation.

Après sa descente aux enfers en 2007, la chanteuse avait été placée sous la tutelle de son père Jamie Spears, qui contrôlait son argent et sa vie privée, alors même qu'elle enchaînait les concerts à Las Vegas.

'Si je n'étais pas en état de prendre des décisions, pourquoi m'estimait-on capable de me produire en public?', interroge la chanteuse dans son livre, en racontant qu'elle n'était même plus maître de son alimentation.

Poussée par ses fans, rassemblés sous le slogan 'Free Britney', la pop star a fini par se rebeller et la justice américaine a cassé cette tutelle en 2021. Son père a toujours affirmé qu'il avait à coeur l'intérêt supérieur de sa fille.

Le film n'a pas encore de date de sortie. Universal a déjà sorti des biopics musicaux sur le groupe de hip-hop N.W.A ('Straight Outta Compton') et sur le rappeur Eminem ('8 Mile'). Le studio prépare également d'autres biopics sur la vie du rappeur Snoop Dogg et celle du chanteur Prince, décédé en 2021.

/ATS