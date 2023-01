Vérone : plusieurs gradins de l'amphithéâtre romain endommagés

Des parties d'une installation géante en forme de comète, qui orne depuis des années les arènes de Vérone pendant les fêtes de Noël, se sont effondrées lors du démontage. Plusieurs gradins de l'amphithéâtre romain ont ainsi été endommagés.

Après une inspection, les arènes ont été fermées jusqu'à lundi prochain et une enquête a été ouverte pour dommages par négligence, ont rapporté les médias locaux.

Selon une première reconstitution de l'incident, la base de l'étoile s'est détachée lors du démontage lundi et est tombée sur les gradins, les endommageant gravement. L'autorité de surveillance de l'archéologie, de l'art et du paysage de Vérone, qui a examiné la situation, a parlé de dommages de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros.

La gigantesque construction en acier mesure 70 mètres de haut, 82 mètres de large et pèse 78 tonnes. Jusqu'à 2500 vis ont été nécessaires à sa construction. L'étoile est installée depuis 1984 pendant la période de Noël et est devenue au fil des années une attraction dans le centre de Vérone.

Des dommages irréversibles

'Les dommages sont irréversibles', a déploré mardi le directeur de l'autorité de surveillance, Vincenzo Tinè. Des pierres des 16e et 17e siècles ont été endommagées et ne peuvent pas être reconstruites en stuc. Le risque que la partie des gradins touchée par l'effondrement ne soit pas utilisable par les spectateurs pendant le festival d'opéra et la saison des concerts en été est toutefois écarté pour le moment, a-t-il ajouté.

En été, des artistes d'opéra célèbres se produisent pendant des semaines dans l'amphithéâtre antique datant de l'époque romaine. Dans l'Antiquité, le lieu était encore le théâtre de combats de gladiateurs et pouvait accueillir plus de 30'000 spectateurs.

/ATS