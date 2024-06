Zurich candidate à l'organisation de l'Eurovision 2025

Zurich est candidate à l'organisation du Concours Eurovision de la chanson (ESC) en mai 2025. Sa municipalité l'a communiqué jeudi. La ville la plus peuplée de Suisse rejoint ainsi Genève, Bâle et Berne/Bienne parmi les prétendantes officielles.

Avec le Hallenstadion et les halles de foire voisines pour la tenue de l'événement, avec le parc de la Landiwiese, au bord du lac, comme fanzone et avec la maison des congrès pour accueillir les soirées des clubs de fans de l'Eurovision, Zurich dispose de l'infrastructure adaptée et de sites attrayants, écrit l'exécutif de la ville.

La municipalité soumet au parlement communal un crédit cadre de 20 millions de francs, destiné à accompagner les frais d'organisation. Les autres villes ayant annoncé le dépôt d'une candidature sont Genève, Bâle et le duo composé de Berne et Bienne, cité d'origine de Nemo, vainqueur de l'Eurovision Song Contest 2024. La SSR fera son choix à la fin août.

/ATS