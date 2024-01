Zurich reçoit les Swiss Dance Days pendant cinq jours

Quinze compagnies, dont sept romandes, se produiront lors des Swiss Dance Days à Zurich, du 28 février au 3 mars. Le spectacle de Cindy Van Acker, lauréate du Grand Prix suisse des arts de la scène / Anneau Hans Reinhart 2023, sera projeté sur grand écran.

Les productions de Cindy Van Acker et The Field sont présentées dans un format artistique différent et non sur une scène. La chorégraphe, d'origine belge et basée à Genève, présentera 'Without references' lors d'une projection au cinéma, le Xenix à Zurich. Elle échangera ensuite avec le public, a précisé une porte-parole de Réseau Danse Suisse (Reso) à Keystone-ATS.

Les spectateurs pourront voir sur scène 'Monkey off my back or the Cat's Meow' de Trajal Harrell, le chorégraphe américain engagé auprès du Schauspielhaus à Zurich, avec l'Ensemble de danse de ce même théâtre. Ou encore 'Sacre!', mis en scène par Teresa Vittucci et Annina Machaz avec la troupe Hora, le théâtre de et avec des personnes souffrant d'un handicap.

Sélection suisse à Avignon

Du côté des Romands, outre Cindy Van Acker, les Zurichois pourront découvrir Thomas Hauert de la compagnie ZOO avec 'Efeu', Elie Autin et la Cie Les Bacchantes dans 'Présage' ou encore Maud Blandel (ILKA) avec 'L'oeil nu'. Cette cinquième création de Maud Blandel, danseuse formée à la mise en scène à La Manufacture à Lausanne et aux arts plastiques à la HEAD, a fait partie de la Sélection suisse à Avignon l'été dernier.

Le jury a encore retenu le collectif Delgado Fuchs avec 'Dos', Géraldine Chollet et la Cie Rahu LaMO pour 'Ouverture', sans oublier Mélissa Guex dans 'Rapunzel' (Raiponce). La danseuse et chorégraphe déconstruit les stéréotypes féminins dans ce solo, qui porte le nom d'un conte européen, porté à l'écran par Walt Disney.

Des chorégraphies post-pandémie

'Le jury a examiné 218 propositions contre environ 150 les éditions précédentes, a relevé Joanna Lesnierowska, l'un des cinq membres du jury. Pour la première fois, nous avons également des œuvres créées après la pandémie.'

Les productions de cette douzième édition du festival sont présentées entre autres à la Rote Fabrik, à la Gessnerallee, au Schauspielhaus de Zurich ou à la Zürcher Hochschule der Künste.

Les Swiss Dance Days, lancés en 1996, se veulent une plate-forme de promotion de la scène chorégraphique suisse. La manifestation réunit des professionnels de la danse, le public comme des programmateurs nationaux et internationaux. Ce qui permet à de nombreuses compagnies de conclure des tournées à l'étranger.

Co-organisée depuis 2006 par Reso, elle se déroule tous les deux ans dans une autre ville suisse comme à Lausanne en 2019 et pour la dernière fois à Bâle en 2022.

/ATS