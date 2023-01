17 morts dans un accident de la route dans le Jiangxi

Dix-sept personnes ont été tuées et 22 autres ont été blessées dimanche dans un accident de la route dans la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Elle 'fait l'objet d'une enquête approfondie', selon la chaîne télévisée CCTV, citant les autorités locales. L''accident majeur de la circulation' a eu lieu un peu avant 01h00 du matin dans le comté de Nanchang, a-t-elle indiqué.

Environ une heure après l'annonce de la nouvelle, la police routière du comté de Nanchang a diffusé des conseils aux conducteurs, prévenant que la région connaissait un 'temps brumeux'. 'La visibilité au volant est mauvaise. Il y a une faible visibilité, ce qui peut facilement provoquer des accidents de la circulation.'

Accidents fréquents

'Veuillez faire attention aux feux de brouillard. Ralentissez, conduisez prudemment, gardez une distance de sécurité avec la voiture qui vous précède, évitez les piétons, ne changez pas de voie et ne dépassez pas', a-t-elle ajouté.

Les accidents de la route sont fréquents en Chine en raison d'un manque de contrôle de sécurité stricts. Le mois dernier, une personne est décédée lors d'un carambolage sur une autoroute du centre de la Chine, impliquant des centaines de véhicules et ayant été provoqué par une faible visibilité due au brouillard.

En septembre, 27 passagers ont perdu la vie après qu'un bus les transportant vers des installations de quarantaine dans la province du Guizhou (sud-ouest) s'est retourné sur une autoroute.

/ATS