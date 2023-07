20 ans de prison requis contre l'opposant Alexeï Navalny (proches)

Vingt ans de prison ont été requis contre l'opposant russe déjà emprisonné Alexeï Navalny. Ce dernier est jugé depuis un mois à huis clos dans un nouveau procès pour 'extrémisme', illustrant le climat de répression en Russie en plein conflit en Ukraine.

'L'accusation demande 20 ans d'emprisonnement pour Navalny, à purger dans une colonie à régime spécial', ont écrit ses proches sur la messagerie Telegram, précisant que le verdict sera rendu le 4 août.

Durant son procès, Alexeï Navalny a dénoncé 'la guerre stupide et insensée' de la Russie en Ukraine, selon des déclarations publiées par ses collaborateurs sur Telegram. Critiquant la décision de Moscou de lancer ses troupes à l'assaut de l'Ukraine en février 2022, M. Navalny a évoqué 'des dizaines de milliers de morts dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle'.

/ATS